18 anos de uma memória feliz de Ronaldo na Dinamarca

A Dinamarca volta a cruzar-se, esta quinta-feira, com Portugal, mas num contexto que marca uma nova etapa para a selecção nacional. O encontro, em território dinamarquês, será o primeiro da era pós-Ronaldo, depois de o capitão ter abandonado ontem o estágio.

Uma viagem no tempo pelo arquivo do DIÁRIO leva-nos 18 anos atrás, quando era noticiado uma outra visita do jogador madeirense à Dinamarca, então com a camisola do Manchester United. Hoje, a história escreve-se mas sem o madeirense.

A 1 de Outubro de 2008, o DIÁRIO noticiava a vitória "sem dificuldades" do Manchester United sobre o Aalborg, por 3-0, em jogo da Liga dos Campeões que contou com a presença do "inevitável" Cristiano Ronaldo e também do madeirense Elmano Santos, que desempenhou as funções de quarto árbitro.

"Pode-se dizer que imperou a lógica na Dinamarca, já que a melhor equipa, a mais poderosa venceu com inteira justiça", pode ler-se no artigo.

Alex Ferguson, então treinador da formação inglesa, apostou em Cristiano Ronaldo e também em Nani, mas as exibições dos internacionais portugueses acabaram por relegadas para segundo plano, já que os avançados Rooney e Berbatov foram os autores dos golos da equipa.

"O primeiro golo nasceu da inspiração de Ryan Giggs, que aos 34 anos continua a encantar os amantes do futebol mundial. O galês, que entrou a substituir Paul Scholes (lesão grave) logo aos 16 minutos, fez um passe magistral para Rooney marcar o primeiro golo".

A notícia explica que o Aalborg tentou responder mas fê-lo quase sempre de forma defeituosa e pouco organizada. "Na segunda parte, o búlgaro Berbatov estreou-se a marcar pelos 'red devils', aproveitando um mau passe da defesa dinamarquesa para atirar a contar.

"Ronaldo e Nani também tiveram ocasiões para festejar, mas o golo português nunca apareceu. Ainda assim, a dupla esteve em bom plano e Ronaldo fez mesmo a assistência para o 3-0, da autoria de Berbatov, aos 79 minutos. Ronaldo teve ainda uma oportunidade de ouro para marcar, aos 87 minutos, mais depois de ultrapassar o guardião do Aalborg disparou ao lado", finaliza o artigo.