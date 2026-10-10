Marionetas conquistam os mais novos e esgotam ‘Quinta das Luzes’

A oitava edição do MARIOFA – Festival de Marionetas e Formas Animadas registou uma forte adesão do público na sexta-feira, 9 de Outubro, com destaque para a sessão de ‘Cardboard Carnival’, no Teatro Municipal Baltazar Dias, e para ‘Quinta das Luzes’, que esgotou no Museu Quinta das Cruzes, reunindo 65 participantes.

O Teatro Municipal Baltazar Dias recebeu crianças para assistir à criação da companhia britânica Lempen Puppet Theatre. Ao longo do dia, a programação estendeu-se também à rua, com as marionetas Agostinho e Felicidade, da companhia Cia Boca de Cão, a interagir com a população.

O espectáculo ‘Quinta das Luzes’, com direcção artística de Alison Duddle e da Associação Nuvem Aquarela, apresentou marionetas iluminadas, numa criação que reuniu participantes de diferentes gerações. A apresentação no Museu Quinta das Cruzes assinalou a estreia deste espectáculo naquele espaço, no âmbito do festival.

A criação integra as comemorações dos 50 anos da Autonomia da Madeira e envolve artistas locais e de diferentes nacionalidades.

A programação do MARIOFA continua hoje, sábado, 10 de Outubro, em vários espaços do Funchal, incluindo o Mercado dos Lavradores, o Jardim Municipal, o Auditório do Jardim Municipal, o Teatro Municipal Baltazar Dias e o Museu Quinta das Cruzes.

Amanhã, domingo, o festival prossegue no espaço EchooMadeira, no Chão das Feiteiras, com o workshop ‘Robertins’, marcado para as 10 horas, seguindo-se, às 11 horas, as apresentações de ‘Bichos’ e ‘Levadeiro’.