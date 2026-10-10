Chega pede esclarecimentos à Autoridade da Mobilidade sobre tarifário dos táxis

Os deputados do Chega na Comissão da Mobilidade requereram a audição da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) para obter esclarecimentos sobre o novo tarifário dos táxis e o impacto das regras nos profissionais e operadores do sector. A audição está marcada para terça-feira, 13 de Outubro, pelas 15 horas.

Em comunicado, o partido refere que pretende conhecer os critérios que estiveram na base das alterações às regras de formação dos preços no transporte público de passageiros em táxi e perceber as consequências para a actividade dos profissionais, a sustentabilidade económica das empresas e os custos da prestação do serviço, tendo em conta as especificidades da Região Autónoma da Madeira.

Francisco Gomes, coordenador do Chega na comissão parlamentar, considera que as alterações regulamentares devem ser acompanhadas de uma avaliação dos seus efeitos sobre o sector.

"O sector dos táxis não pode continuar a ser permanentemente perseguido, massacrado e tratado como se fosse um problema", afirma o deputado, defendendo que os profissionais devem ser ouvidos e que as decisões tenham em conta as condições em que exercem a actividade.

O parlamentar sustenta que o tarifário deve assentar em "critérios claros, transparência e equilíbrio, garantindo que os preços são justos para os passageiros, mas também economicamente sustentáveis para quem presta o serviço".

A audição deverá, segundo o partido, permitir esclarecer os fundamentos técnicos e económicos do novo tarifário, os efeitos previstos nos rendimentos dos profissionais e as condições necessárias para assegurar a continuidade da actividade.