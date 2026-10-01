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5 Sentidos

'O Rei vai Nu' com sessões no Teatro Baltazar Dias de 28 de Outubro a 6 de Novembro

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A Contigo Teatro leva a palco, entre os dias 28 de Outubro e 6 de Novembro, o espectáculo 'O Rei vai Nu', inspirado no conto de Hans Christian Andersen, com Diogo Correia Pinto, como encenador. Trata-se de um espectáculo teatral de carácter cómico, satírico e familiar.

"A narrativa acompanha um Rei excessivamente preocupado com a sua imagem e aparência, que negligencia os problemas reais do seu reino. Aproveitando-se da vaidade deste rei e do receio daqueles que o rodeiam em contrariá-lo, um grupo de falsos alfaiates convence a corte de que criou um tecido extraordinário, invisível a pessoas pouco inteligentes ou indignas dos cargos que ocupam", explica nota à imprensa.

A abordagem cénica é assumidamente teatral, fantasiosa e não realista, recorrendo ao exagero, à comédia física, ao jogo de actores e à imaginação do público.

Ficha Técnica

Dramaturgia e encenação: Diogo Correia Pinto.

Actores: Carlos Vieira, Carolina Andrade, Clara Franco, Guilherme de Mendonça, João José Silva, Luana Teixeira, Luís Gomes, Márcio Faria, Mariana Baeta, Miguel Sobral, Pedro Araújo Santos.

Direção de produção: Maria José Costa

Cenografia e adereços: José Fernandes, Miguel Sobral e Cristina Batista

Produção: Associação Companhia Contigo Teatro

Coprodução: Teatro Municipal Baltazar Dias (Olga Mendes)

Design gráfico e criação audiovisual: Paulo Pimenta

Criação e confeção de figurinos: Rute Pereira e Tânia Sousa

Desenho de luz: Diogo Correia Pinto

Composição musical e sonoplastia: Márcio Faria

Operação de som: João Paulo Silva

Operação de luz: Avelina Macedo

Comunicação, Divulgação e Frente casa: TMBD e Contigo Teatro (Cristina Batista, Maria José Costa e Sofia Laura).

Parceiros institucionais: Câmara Municipal do Funchal, Direção Regional da Cultura e Secretaria Regional de Educação Ciência e Tecnologia

Coordenação geral: Associação Companhia Contigo Teatro

Calendarização dos espetáculos

Escolas e IPSS

Escolas e IPSS

28, 29 e 30 de outubro – 11.00 e 15:00

3, 4 e 5 de novembro – 11.00 e 15:00

6 de novembro – 11:00

Público em geral

31 de outubro – 18:00

6 de novembro – 20:00

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