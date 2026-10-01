'O Rei vai Nu' com sessões no Teatro Baltazar Dias de 28 de Outubro a 6 de Novembro
A Contigo Teatro leva a palco, entre os dias 28 de Outubro e 6 de Novembro, o espectáculo 'O Rei vai Nu', inspirado no conto de Hans Christian Andersen, com Diogo Correia Pinto, como encenador. Trata-se de um espectáculo teatral de carácter cómico, satírico e familiar.
"A narrativa acompanha um Rei excessivamente preocupado com a sua imagem e aparência, que negligencia os problemas reais do seu reino. Aproveitando-se da vaidade deste rei e do receio daqueles que o rodeiam em contrariá-lo, um grupo de falsos alfaiates convence a corte de que criou um tecido extraordinário, invisível a pessoas pouco inteligentes ou indignas dos cargos que ocupam", explica nota à imprensa.
A abordagem cénica é assumidamente teatral, fantasiosa e não realista, recorrendo ao exagero, à comédia física, ao jogo de actores e à imaginação do público.
Ficha Técnica
Dramaturgia e encenação: Diogo Correia Pinto.
Actores: Carlos Vieira, Carolina Andrade, Clara Franco, Guilherme de Mendonça, João José Silva, Luana Teixeira, Luís Gomes, Márcio Faria, Mariana Baeta, Miguel Sobral, Pedro Araújo Santos.
Direção de produção: Maria José Costa
Cenografia e adereços: José Fernandes, Miguel Sobral e Cristina Batista
Produção: Associação Companhia Contigo Teatro
Coprodução: Teatro Municipal Baltazar Dias (Olga Mendes)
Design gráfico e criação audiovisual: Paulo Pimenta
Criação e confeção de figurinos: Rute Pereira e Tânia Sousa
Desenho de luz: Diogo Correia Pinto
Composição musical e sonoplastia: Márcio Faria
Operação de som: João Paulo Silva
Operação de luz: Avelina Macedo
Comunicação, Divulgação e Frente casa: TMBD e Contigo Teatro (Cristina Batista, Maria José Costa e Sofia Laura).
Parceiros institucionais: Câmara Municipal do Funchal, Direção Regional da Cultura e Secretaria Regional de Educação Ciência e Tecnologia
Coordenação geral: Associação Companhia Contigo Teatro
Calendarização dos espetáculos
Escolas e IPSS
Escolas e IPSS
28, 29 e 30 de outubro – 11.00 e 15:00
3, 4 e 5 de novembro – 11.00 e 15:00
6 de novembro – 11:00
Público em geral
31 de outubro – 18:00
6 de novembro – 20:00