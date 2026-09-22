Funchal acolhe apresentação de livro sobre genética médica

O Museu da Electricidade, no Funchal, acolhe esta tarde, às 16h30, a sessão de apresentação do livro 'O Que os Genes Dizem sobre Mim', da autoria da médica especialista em genética médica Marta Zegre Amorim.

A sessão pública, de entrada livre, contará com a participação especial do antigo secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, numa organização conjunta da chancela editorial Contraponto e da Estrutura de Missão do Hospital Central e Universitário da Madeira (EHM).

A obra procura desmistificar o impacto do ADN no quotidiano, abordando de forma clara e acessível temas como a hereditariedade, a compatibilidade genética entre casais, a predisposição para doenças e o peso que as nossas escolhas de estilo de vida têm face à herança biológica.

Segundo a autora, o livro funciona como um guia prático para quem quer compreender melhor o "manual de instruções" do próprio corpo, respondendo a mitos e verdades sobre os testes genéticos e a medicina do futuro.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 7h00 - Chegada do navio que transporta o segundo helicóptero, no Porto do Caniçal

- 8h30 às 13h45 - Visita de 10 eurodeputados da Comissão de Desenvolvimento Regional visitam a Madeira para debater as necessidades das regiões ultraperiféricas

- 08h30 - 10h00: Reunião com a ARDITI e visita ao Observatório Oceânico da Madeira – Centro Operacional, na Marina do Funchal

- 10h30 - 11h45: Reunião com a APRAM, liderada por Paula Cabaço e com representantes da Porto Santo Line, liderada por Carlos Perdigão Santos, Administrador Geral, na Sede da APRAM, Estação Marítima da Madeira, Pontinha - Porto do Funchal

- 11h30 - Younous Omarjee é recebido por Miguel Albuquerque, para uma reunião bilateral, na Quinta Vigia

- 11h55 - Declarações aos jornalistas na Quinta Vigia

- 12h00 - 13h30 - Reunião da delegação com Miguel Albuquerque, na Quinta Vigia

- 13h45 – Conferência de imprensa de encerramento da missão pelo eurodeputado que preside à delegação, Younous Omarjee, na Quinta Vigia

- 9h00 - Reunião plenária na Assembleia Legislativa da Madeira

- 9h30 - Apresentação pública do plano anual do Desporto Escolar, no Centro Náutico de São Lázaro

- 11h00 - 5.ª Comissão Especializada Permanente de Saúde e Proteção CiviL, na Assembleia Legislativa da Madeira

- 16h30 - Rubina Leal recebe em audiência o Cônsul Honorário do Reino de Tonga, na Sala Rosa da Assembleia Legislativa da Madeira

- 17h00 - Marítimo - Póvoa AD, da I Divisão Nacional de andebol masculino, no Pavilhão do Marítimo

- 18h00 - JPP reúne-se com Sandro Gozi, secretário-geral do Partido Democrático Europeu, eurodeputado do Renew Europe, membro da Comissão do Desenvolvimento Regional (REGI) e do Intergrupo do Parlamento Europeu sobre Política de Coesão e Regiões Ultraperiféricas

- 18h30 - Inauguração da exposição ISLANDS 2026 — Soil & Terra, promovida pela ARTE.M — Associação Cultural e Artística na Madeira, no Art Center Caravel e no ARTHub Madeira

CURIOSIDADES:

- Dia Internacional das Línguas Gestuais

- Este é o ducentésimo sexagésimo sétimo dia do ano. Faltam 99 dias para o termo de 2026.

EFEMÉRIDES:

1817 - Espanha e Reino Unido ratificam o acordo que prevê a abolição do tráfico de escravos.

1822 - É assinada a Constituição que divide o poder em três domínios: Poder executivo -- dado ao Rei, passando a monarquia a ter os poderes limitados; Poder legislativo -- que fica o cargo das Cortes, que faziam as leis e que, ao mesmo tempo, controlavam o poder executivo; Poder judicial -- concedido aos juízes. Sob estes três princípios é jurada e promulgada a Constituição por D. João VI a 01 de outubro, dando origem à 1.ª Constituição portuguesa constituída por 240 artigos.

1835 - Morre, com 33 anos, o compositor italiano Vincenzo Bellini.

1846 - Descoberta de Neptuno pelo astrónomo francês Urbain Jean Joseph Le Verrier e pelo astrónomo britânico John Couch Adams.

1848 - Começa a produção da pastilha elástica, nos Estados Unidos, com fins comerciais.

1913 - Roland Garros, piloto francês, efetua a primeira travessia aérea do Mediterrâneo.

1919 - Fundação do Clube de Futebol Os Belenenses, em Belém, Lisboa.

1926 - Nasce o compositor e saxofonista de jazz norte-americano John William Coltrane, autor de "Blue Train".

1932 - Unificação da Arábia Saudita, com a junção dos reinos de Nejd e Hejaz.

1933 - O Decreto-Lei n.º 23048, emitido pela Presidência do Conselho-Sub-Secretariado de Estado das Corporações e Previdência Social e publicado no Diário do Governo nº. 2171933, promulga o Estatuto do Trabalho Nacional que prevê a abertura das Casas do Povo e a constituição de Grémios e Sindicatos corporativos.

1939 - Morre, com 83 anos, Sigmund Freud, neurologista austríaco e fundador da psicanálise.

1941 - II Guerra Mundial / Holocausto. Começam as execuções com gás no campo de extermínio de Auschwitz, na Polónia ocupada pelas forças nazis.

1962 - Tem início o I Congresso da Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO), na Tanzânia.

1971 - É assinada a Convenção de Montreal, que complementa as convenções de Tóquio e da Haia sobre a pirataria aérea.

1973 - Morre, aos 69 anos, o poeta chileno Pablo Neruda, ex-diplomata e Prémio Nobel da Literatura em 1971.

1987 - Portugal defende, na Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), "a observância do princípio fundamental e inquestionável da autodeterminação" para a população de Timor-Leste.

- Morre, com 60 anos, o cineasta e coreógrafo norte-americano Robert Louis Fosse, Bob Fosse, realizador do musical "All that Jazz".

1988 - A atleta Rosa Mota, campeã mundial da maratona, conquista a Medalha de Ouro nos Jogos Olímpicos de Seul, na Coreia do Sul.

1992 - É concluído o Centro Cultural de Belém, em Lisboa, originalmente para acolher a sede da Presidência Portuguesa da Comunidade Económica Europeia (CEE) e posteriormente para desenvolver atividade cultural.

1996 - Morre, com 60 anos, a escultora portuguesa Dorita Castel-Branco.

1997 - 200 pessoas são assassinadas em Bentalha, sul da Argélia. É o segundo maior massacre em cinco anos de conflito.

1999 - O Observatório Europeu do Racismo e da Xenofobia aprova em Viena, Áustria, a proposta de criação de um Tribunal Criminal internacional para os crimes em Timor-Leste.

2001 - Realizam-se as primeiras eleições legislativas na Região Administrativa Especial de Macau.

2002 - A Bélgica legaliza a eutanásia para doentes terminais sem cura. É o 10.º país a regulamentar a prática de morte assistida.

2003 - A União Europeia aprova em Estrasburgo, França, a disponibilização de 48,5 milhões de euros a Portugal, no quadro do Fundo de Solidariedade, para a recuperação dos prejuízos causados pelos incêndios florestais.

2006 - Morre, com 84 anos, Malcolm Arnold, compositor britânico, Óscar pela música original do filme "A Ponte do Rio Kwai".

2007 - Cerca de 20.000 pessoas, entre civis e monges, manifestam-se em Rangum, a maior cidade da Birmânia (atual Myanmar), em apoio à líder da oposição Aung San Suu Kyi, acentuando a pressão sobre a Junta Militar no poder.

- Morre, com 84 anos, o mímico francês Marcel Marceau, conhecido em particular pelo seu personagem Bip, inspirado no ator e cineasta inglês Charlie Chaplin (1889-1977).

2009 - O médico-cirurgião Eduardo Barroso é distinguido na sessão de abertura do 19.º Congresso da Associação Internacional de Cirurgiões, Gastrenterologistas e Oncologistas (IASGO), em Pequim, China, pelo contributo nos domínios das doenças e da cirurgia hepáticas.

- Gripe A (H1N1). A ministra da Saúde, Ana Jorge, confirma a primeira morte por gripe A em Portugal. Um homem, de 41 anos, internado no Hospital de Santo António em processo de rejeição de um rim.

- Morre, com 77 anos, José Falcão e Cunha, antigo ministro do Emprego e da Segurança Social no XII Governo Constitucional de Aníbal Cavaco Silva, e antigo secretário-geral do PSD. - Morre, com 97 anos, Osman Ertugrul Osmanoglu, o mais velho membro da antiga dinastia otomana, último neto vivo de um sultão otomano e encarado como o chefe dos membros ainda vivos da dinastia.

2010 - Morre, aos 90 anos, Fernando Riera, treinador chileno de futebol que orientou o Benfica, conquistando três títulos, o Sporting, o FC Porto e o Belenenses. Foi também técnico do Boca Juniors e do Deportivo da Corunha.

2011 - A cantora cabo-verdiana Cesária Évora anuncia o fim da carreira.

- O Presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas, apresenta ao secretário-geral das Nações Unidas (ONU), Ban Ki-moon, em Nova Iorque, Estados Unidos, o pedido de admissão como membro de pleno direito do Estado da Palestina à ONU.

- Morre, aos 73 anos, José Niza, médico, poeta, compositor e político.

2013 - Morre, com 88 anos, António Ramos Rosa, poeta, ensaísta e tradutor. Prémio Pessoa 1988, Grande Prémio de Poesia da Associação Portuguesa de Escritores 1989 e Prémio Sophia de Mello Breyner 2005.

2014 - Morre, aos 51 anos, Elsa Mangue, cantora moçambicana vencedora do Prémio de Música Rádio França Internacional 1987.

2015 - O Presidente colombiano, Juan Manuel Santos, e o n.º 1 das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC), Timoleon Jimenez, também conhecido como Timochenko, anunciam, em Havana, Cuba, um acordo considerado decisivo para a paz entre as partes.

- O presidente executivo do grupo Volkswagen, Martin Winterkorn, demite-se no seguimento do escândalo sobre a acusação de a empresa ter falseado os dados sobre as emissões dos seus carros a gasóleo.

2019 - O primeiro-ministro russo, Dmitri Medvedev, assina uma resolução governamental sobre a adoção pela Rússia do Acordo de Paris sobre redução de emissões de gases com efeito de estufa, assinado por 195 países.

- O argentino Lionel Messi conquista pela sexta vez o título de melhor jogador do ano da FIFA, prémio agora denominado 'The Best', em Milão, Itália.

- Morre, aos 38 anos, Wang Meiyu, ativista chinês preso por ter pedido publicamente a demissão do Presidente chinês, Xi Jinping, e a realização de eleições livres.

2020 - Morre, aos 93 anos, Juliette Gréco, cantora e ícone da canção francesa que cantou Léo Ferré, Jacques Prévert e Serge Gainsbourg, entre outros.

2021 - Covid-19. O primeiro-ministro, António Costa, anuncia que o país está condições de avançar para a terceira fase do plano de alívio de restrições apresentado em 29 de julho. Portugal passa do atual estado de contingência para a situação de alerta a partir de 01 de outubro, com a reabertura de espaços de diversão noturna, na restauração e espetáculos acabam os limites de lotação e de horários, e a obrigatoriedade de uso de máscara é apenas para casos pontuais.

- O ex-presidente do Governo Regional da Catalunha, Carles Puigdemont, é detido na Sardenha pela polícia italiana.

- Morre, com 76 anos, Manuel Maia, arqueólogo e historiador, um dos fundadores do Museu da Lucerna, em Castro Verde, Beja.

- Morre, aos 80 anos, Pee Wee Ellis, saxofonista norte-americano, diretor musical da estrela da soul James Brown no final dos anos de 1960, considerado um dos arquitetos da música funk pelos arranjos e composições revolucionárias em temas como 'Cold Sweat' e 'Say It Loud - I'm Black and I'm Proud', também trabalhou com Van Morrison.

2022 - O Laboratório de Análises de Dopagem de Lisboa recupera a acreditação, quatro anos depois de ter sido revogada, por decisão do comité executivo da Agência Mundial Antidopagem.

- Iniciam-se os referendos sobre a anexação pela Rússia nas regiões separatistas pró-russas de Donetsk e Lugansk (leste) e nas áreas sob ocupação russa nas regiões de Kherson e Zaporijia (sul), enquanto decorre a ofensiva militar de Moscovo contra a Ucrânia.

- O presidente da Comissão de Inquérito da ONU que analisou bombardeamentos russos a áreas civis, execuções, tortura, maus-tratos e violência sexual sobre a Ucrânia, Erik Mose, num primeiro relatório feito perante o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas afirma que "foram cometidos crimes de guerra" no país desde a invasão da Rússia em fevereiro.

- O ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, comunica que no encontro que teve com o conselheiro de Estado e ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, pediu para a China utilizar a sua influência para demover o Presidente russo, Vladimir Putin, da retórica sobre a utilização de armas de destruição maciça.

- O ciclista António Morgado sagra-se vice-campeão mundial júnior de fundo nos Mundiais de ciclismo de estrada, que decorreram em Wollongong, na Austrália, sendo batido ao 'sprint' pelo alemão Emil Herzog.

- Morre, aos 88 anos, Louise Fletcher, atriz norte-americana, cujo desempenho como enfermeira cruel e calculista em "Voando sobre um ninho de cucos", valeu-lhe o Óscar de Melhor Atriz em 1975.

2023 - Morre, aos 85 anos, Manuela Teixeira, doutorada em Educação, presidente do Sindicato dos Professores da Zona Norte e da Federação Nacional de Sindicatos de Professores, criada no seio da UGT e mais tarde da Federação Nacional de Educação (FNE).

2025 - Os Estados Unidos proíbem os diplomatas iranianos que se deslocarem a Nova Iorque para a Assembleia-Geral das Nações Unidas (ONU) de comprarem artigos de luxo nas lojas da cidade, "Não permitiremos que o regime iraniano consinta que as suas elites religiosas façam compras nos Estados Unidos, enquanto forçam o próprio povo no Irão a suportar a pobreza e graves carências de bens essenciais", afirma o porta-voz adjunto do Departamento de Estado Tommy Pigott.

- Morre, aos 87 anos, Claudia Cardinale, atriz franco-italiana, ícone do cinema dos anos1960. Uma das principais figuras do cinema europeu, trabalhou com nomes como Alain Delon e Henri Fonda e participu em filmes como "Aconteceu no Oeste" (1969) e "A Pantera Cor-de-Rosa" (1963).

PENSAMENTO DO DIA: