Fique a par de outras notícias que marcam o dia de hoje

O debate geral da 81.ª sessão da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) começa hoje, em Nova Iorque, com a presença de 116 chefes de Estado e de Governo, incluindo o primeiro-ministro português, Luís Montenegro. hoje

Durante o encontro anual, que termina a 28 de setembro, intervirão ainda mais de meia centena de outros representantes dos 193 países da ONU.

O debate será aberto, cumprindo a tradição, pelo Brasil, que está representado pelo Presidente Lula da Silva, seguindo-se a intervenção do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Neste primeiro dia, haverá ainda, entre outros, os discursos do Presidente francês, Emmanuel Macron, do primeiro-ministro do Reino Unido, Andrew Burnham, e do chefe de Estado de Angola, João Lourenço.

Na sessão estarão também presentes o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, os presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e do Irão, Masud Pezeshkian, e a Presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez.

O presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas, tem previsto intervir por videoconferência, depois de lhe ter sido recusado o visto de entrada nos Estados Unidos

À margem do debate, estão agendadas 1.553 reuniões bilaterais e previstos alguns encontros muito aguardados, como o de Trump e Delcy Rodríguez, menos de um ano após a detenção do Presidente venezuelano deposto, Nicolás Maduro, que se encontra desde janeiro num centro de detenção em Nova Iorque.

A sede da ONU em Nova Iorque acolherá pelo menos 166 eventos durante o que é considerado o grande fórum da diplomacia mundial.

Prevê-se que o conflito no Médio Oriente, a guerra na Ucrânia e os receios face ao desenvolvimento da Inteligência Artificial sejam alguns dos principais temas do encontro

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O Museu de George Lucas, criador do universo Star Wars, abre hoje, em Los Angeles, com mais de 1.300 peças e a ambição de elevar a arte narrativa e revelar artistas lado a lado com os mais consagrados.

O projeto de mais de mil milhões de dólares mistura originais de Frida Kahlo com desenhos de Hergé e murais de Banksy e Diego Rivera, quadros de Picasso e Norman Rockwell. As 30 galerias têm temas tão distintos quanto "ficção científica", "histórias para a infância" e "vida em comunidade", indo da banda desenhada, à pintura, escultura e ao cinema, sem esquecer os artefactos dos filmes "Star Wars".

O edifício, no centro-sul de Los Angeles, projeto do arquiteto Ma Yansong, foi pensado como obra de arte e lembra uma nave espacial. O espaço expositivo tem perto de dez mil metros quadrados, com galerias interligadas num design circular. O complexo inclui dois cinemas, uma cafetaria, um restaurante, lojas, uma biblioteca e mais de 44 mil metros quadrados de espaços verdes.

As coleções também podem ser vistas no 'site' lucasmuseum.org que tem inscrito, na página de abertura: "O Lucas Museum explora a forma como a arte narrativa molda o nosso mundo --- expressando crenças, comunicando valores, expandindo a imaginação e convidando ao diálogo."

POLÍTICA

O primeiro-ministro português, Luís Montenegro, é hoje o convidado da Bolsa de Valores de Nova Iorque para a tradicional cerimónia do tocar do sino (closing bell), que marca o fim da sessão de negociação bolsista.

Montenegro inaugurará, em seguida, uma joalharia de filigrana portuguesa e, ao final do dia, participará na tradicional receção oferecida pelo Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, aos líderes mundiais que participam no debate anual da 81.ª Assembleia Geral da ONU.

O debate começa hoje e termina a 28 de setembro e a intervenção do primeiro-ministro está prevista para a tarde de quinta-feira.

Para Portugal, este debate da ONU acontece a poucos meses de o país voltar a sentar-se, a partir de 01 de janeiro do próximo ano, como membro não-permanente do Conselho de Segurança da ONU no biénio 2027-2028, para o qual foi eleito com a maior votação de sempre numa candidatura portuguesa àquele órgão (e, pela primeira vez, à primeira volta).

A 81.ª Assembleia-Geral da ONU tem como tema "Restaurar a Confiança, Gerir a Transformação" e é a última sessão com o português António Guterres enquanto secretário-geral da organização, com quem o primeiro-ministro se irá reunir durante a deslocação.

A representação de Portugal no debate geral anual nas Nações Unidas tem alternado entre Presidente da República e primeiro-ministro.