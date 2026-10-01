O seleccionador nacional Jorge Jesus referiu esta tarde, à Sport TV, antes do jogo entre Dinamarca e Portugal, estar "completamente" de consciência tranquila em relação à polémica situação que envolve Cristiano Ronaldo.

Jesus não quis e alongar sobre o facto de o capitão da selecção nacional ter abandonado o estágio, tendo optado por divergir o assunto. "Foram horas alucinantes porque tivemos dois jogos. Agora temos mais outro... De resto, tenho muitos anos de futebol e sei que não fiz nada para que o processo não continuasse igual", sublinhou o seleccionador português.

"Depois vamos falar sobre esse tema sem fugir, porque ninguém pode descaracterizar... Ele é um símbolo, é uma figura, isso não está em causa", complementou Jorge Jesus.