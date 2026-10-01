Rubina Leal garante que não cede à "demagogia" do Chega

“Eu não embalo em demagogias e em discursos dessa natureza há locais próprios em que esses assuntos devem ser tratados que é a conferência de lideres", afirmou a presidente da Assembleia Legislativa da Madeira quando confrontada com as afirmações do líder do Chega que protestou pela realização de iniciativas no intervalo dos plenários que, segundo Hugo Nunes, atrasam o regresso aos trabalhos.

“A dinâmica da assembleia, ao contrário de alguns deputados pensam, é grande e implica trabalho. Não chega teclar, não chega o auxílio da inteligência artificial, não chega replicar, não chega, reciclar, implica investimento, trabalho e discussão", afirmou Rubina Leal.

As acções na pausa do plenário acontecem como também se realizam reuniões das comissões. "Há vice-presidentes que podem dar início aos trabalhos. Isso é mera demagogia. O parlamento tem um regulamento próprio, mas podemos prolongar as sessões se assim o entendermos", afirma.

Rubina Leal também deixa claro que não serão estas posições de partidos que a vão fazer alterar a forma como dirige o parlamento.