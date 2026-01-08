Jam e Marginal recebem a iniciativa 'Welcome Smirnoff'

A iniciativa 'Welcome Smirnoff' decorre esta sexta-feira, 9 de Janeiro, e sábado, 10 de Janeiro, numa programação repartida entre o JAM e o Marginal.



No JAM, a animação musical estará a cargo de Ricardo Campos e Maurílio Freitas, enquanto Hernandez ficará responsável pela cabine ao longo da noite no Marginal

De acordo com a nota, as entradas são gratuitas até às 02h30. Posteriormente, o acesso terá o custo de 5 euros, valor totalmente consumível.