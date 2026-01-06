Candidatura de António Filipe defende trabalhadores em iniciativa no Funchal

Mesmo longe da Região, o candidato presidencial António Filipe fez-se presente no Funchal esta terça-feira numa iniciativa política que decorreu junto à empresa Horários do Funchal. Na ocasião, Artur Andrade, mandatário regional da candidatura, criticou a situação laboral no país e apresentou António Filipe como uma alternativa centrada na defesa dos direitos dos trabalhadores.

Em declarações à comunicação social, Artur Andrade afirmou que a candidatura se distingue das restantes por assumir um compromisso prioritário com a classe trabalhadora, defendendo o cumprimento rigoroso da Constituição da República Portuguesa como eixo central da acção presidencial.

Segundo o mandatário regional, o Presidente da República deve ser o garante de que o “trabalho com direitos” não é posto em causa por interesses económicos. “Esta candidatura não é neutra. É uma candidatura que tem como base principal cumprir e fazer cumprir a Constituição, protegendo aqueles que são o motor do país: os trabalhadores”, afirmou.

Sobre a revisão da lei laboral, Artur Andrade declarou que António Filipe utilizará os poderes constitucionais ao seu dispor, "incluindo o veto e a fiscalização da constitucionalidade", para impedir alterações legislativas que considere prejudiciais aos direitos laborais. “Garantiremos que o pacote laboral e as suas alterações danosas tenham imediatamente que cair. Não podemos aceitar uma lei que serve para explorar e retirar dignidade a quem produz riqueza”, disse.

Durante a intervenção, o mandatário regional estabeleceu uma distinção entre esta candidatura e as restantes, referindo que António Filipe não tem ligações a grandes grupos económicos. “Entre defender os grandes patrões do grande capital e os trabalhadores, António Filipe escolherá sempre, mas sempre, os trabalhadores. É essa a marca que nos separa de todas as outras candidaturas que, no momento da decisão, acabam por ceder aos interesses dos mais poderosos”, concluiu.