Juventude Popular reforça intervenção social com iniciativas solidárias

A Juventude Popular da Madeira promoveu duas iniciativas de cariz social no âmbito do Natal Solidário, apoiando directamente a Associação Presença Feminina e a Associação Abraço, reforçando o compromisso da estrutura jovem com instituições que desenvolvem trabalho de proximidade junto de quem mais necessita.

A primeira acção consistiu num Torneio Solidário de Futsal, realizado a 20 de Dezembro de 2025, no Pavilhão dos Trabalhadores, em Santo António. O evento contou com a participação de oito equipas e cerca de 70 atletas, tendo como objectivo a recolha de bens alimentares não perecíveis destinados à Associação Presença Feminina. A entrega do donativo teve lugar a 29 de Dezembro, totalizando cerca de 90 quilos de bens recolhidos.

Segundo João Pedro Sousa, Secretário-Geral da JP Madeira, estas iniciativas demonstram “que a juventude está disposta a mobilizar-se e a dar respostas concretas às necessidades existentes”, sublinhando que a solidariedade “não deve limitar-se à época natalícia, mas ser uma prática presente ao longo de todo o ano”.

A segunda iniciativa passou pelo apadrinhamento de crianças apoiadas pela Associação Abraço, uma acção que a JP Madeira desenvolve há cerca de uma década e que, este ano, permitiu apadrinhar quatro crianças, através da oferta de vestuário e calçado.

Para Leandro Silva, Presidente da JP Madeira, apoiar as associações “é reconhecer e valorizar o seu trabalho diário”, garantindo que a organização pretende continuar a desenvolver iniciativas “responsáveis, regulares e com impacto real”.

A JP Madeira destacou ainda a importância do papel desempenhado pela Associação Presença Feminina e pela Associação Abraço, apelando ao voluntariado, à participação cívica e ao envolvimento comunitário em causas sociais que exigem respostas consistentes e duradouras.