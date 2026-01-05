Marginal da Calheta reabre à circulação após encerramento temporário

A marginal da Calheta encontra-se novamente aberta à circulação automóvel e pedonal, informou a Câmara Municipal da Calheta através das redes sociais, após a conclusão da intervenção realizada no local, que estava prevista ser finalizada no dia 18 de Janeiro.

Recorde-se que, no passado sábado, 3 de Janeiro, a Câmara Municipal da Calheta procedeu ao encerramento temporário do trânsito automóvel e pedonal na Marginal da Calheta e na Promenade, no troço compreendido entre a entrada do estacionamento do Pingo Doce e a zona oeste.

Marginal da Calheta encerrada temporariamente Reabertura está prevista para o dia 18 de Janeiro

A decisão foi tomada na sequência da queda de pedras e de movimentos de massas registados nos dias anteriores, associados às condições meteorológicas adversas provocadas pela depressão Francis.

Na publicação feita nas redes socais, há instantes, a câmara agradece "a compreensão e a colaboração de todos os munícipes e visitantes durante o período de intervenção."