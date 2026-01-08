Câmara de Lobos acolhe festival de música com grupos da freguesia

A Junta de Freguesia de Câmara de Lobos irá promover um Festival de Música com concertos nos dias 14, 15, 16, 17 e 20 de Janeiro, com a participação de grupos sediados na freguesia, uma iniciativa integrada nas celebrações do Dia da Freguesia, que se assinala no próximo dia 20 de Janeiro.

O evento envolve músicos da Orquestra de Bandolins de Câmara de Lobos e de três filarmónicas locais, com o objectivo de divulgar o trabalho desenvolvido por estas estructuras musicais e dar a conhecer jovens intérpretes do concelho.

Foto DR

Quatro dos concertos realizam-se na Igreja Matriz de São Sebastião. No dia 14, às 20 horas, actua um Trio de Clarinetes da Banda Municipal de Câmara de Lobos. No dia 15, à mesma hora, sobe ao palco um Quinteto de Metais da Banda Recreio Camponês. No dia 16, também às 20 horas, apresenta-se um Quarteto de Saxofones da Banda Orquestral Os Infantes. No dia 17, às 21 horas, actua a Orquestra de Bandolins de Câmara de Lobos.

O último concerto do festival realiza-se no dia 20, às 20 horas, na Casa da Cultura de Câmara de Lobos, com a actuação do agrupamento Lobos Brass Quintet. Este momento integra a cerimónia protocolar do Dia da Freguesia, que decorre naquele espaço.