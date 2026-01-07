Escultura 'Doce Loucura' muda temporariamente de localização

A autarquia do Funchal informa, através de um comunicado de imprensa, que no âmbito das obras de manutenção em curso no Teleférico da Madeira, localizado na zona do Almirante, foi necessário proceder à deslocação temporária da escultura 'Doce Loucura', da autoria do escultor José Fernandes.

A escultura mantém-se integrada no mesmo espaço verde, nos Jardins da Almirante Reis, tendo sido apenas transferida para o canteiro adjacente ao local onde anteriormente se encontrava instalada.

"Esta intervenção teve como objectivo salvaguardar a integridade da obra e permitir a normal execução dos trabalhos de manutenção", explica a Câmara Municipal do Funchal.

A escultura permanecerá neste novo canteiro de forma temporária, sendo reposta no seu local original logo que as obras do teleférico estejam concluídas e estejam reunidas todas as condições de segurança.