Confira a localização dos postos de lançamento do fogo-de-artifício na Madeira

A Região Autónoma da Madeira tem tudo a postos para a Passagem de Ano de 2025 para 2026. Face às condições meteorológicas, a única dúvida que resta é saber se haverá ou não explosão do fogo-de-artifício esta terça-feira, 31 de Dezembro.

Certo é que está instalado o dispositivo de lançamento de fogo, com um total de dezenas de postos distribuídos pelo Funchal, pela frente-mar, pelo mar da baía e pela ilha do Porto Santo.

O plano, que consta no caderno de encargos adjudicado à empresa Macedos Pirotecnia, abrange postos em terra e no mar, com calibres máximos diferenciados consoante a localização, de forma a assegurar a visibilidade do espectáculo e o cumprimento das normas de segurança. Só falta a meteorologia colaborar.

Na Madeira, o anfiteatro do Funchal concentra 27 postos de lançamento, espalhados por vários pontos urbanos e periféricos, desde o Fortim do Lido, complexos balneares e zonas costeiras, até zonas mais altas como São Roque, Imaculado Coração de Maria, São Gonçalo e o Jardim Botânico. Os postos utilizam maioritariamente calibres até 200 mm, com algumas excepções em locais específicos, onde são aplicados limites inferiores e, nalguns casos, sem bombas finais, acompanhando as características do terreno e da envolvente urbana.

Madeira

A frente-mar do Funchal conta com um alinhamento mínimo de 25 postos entre o Cais 8 do Porto do Funchal e os pontões da Praia do Almirante Reis com instalações em terra e no mar. Nesta zona serão usados efeitos pirotécnicos e tecnológicos de alta precisão, com calibres até 75 mm. Complementarmente, a baía do Funchal contará com cinco postos de lançamento no mar, localizados a sul do Molhe da Pontinha e entre o Cais 8 e o Lazareto, recorrendo a calibres até 300 mm.

Porto Santo

No Porto Santo, o dispositivo inclui dois postos de lançamento, nomeadamente um no Miradouro da Portela e outro na extremidade sul do Cais Velho, ambos com calibre máximo de 200 mm.