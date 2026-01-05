Queda de pedras encerra temporariamente ER 211

Uma derrocada, na manhã desta segunda-feira, 5 de Janeiro, levou ao encerramento temporário da Estrada Regional 211 entre a Fajã Alta e São Jorge.

Questionada pelo DIÁRIO, a Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas informa, através da Direção Regional de Estradas, que estão a decorrer, neste momento, os trabalhos de limpeza do talude e que irão continuar, até pelo menos, o final do dia de amanhã.

“Não se prevê a reabertura deste troço da ER211 antes desta quarta-feira, dia 7”, conclui.