Assalto a banco na Alemanha rende cerca de 30 milhões de euros

Um assalto a uma agência bancária em Gelsenkirchen, no oeste da Alemanha, causou um prejuízo estimado de cerca de 30 milhões de euros, disse hoje a polícia alemã.

De acordo com um porta-voz da polícia de Gelsenkirchen, os suspeitos esvaziaram mais de três mil cofres de uma agência da caixa económica local, contendo dinheiro, joias e ouro.

Com um valor médio segurado de cerca de 10 mil euros por cofre, os investigadores estimaram perdas totais na ordem dos 30 milhões de euros.

O banco manteve-se encerrado durante o dia por motivos de segurança, depois de dezenas de clientes se terem concentrado à porta da agência, preocupados com os seus bens.

Um vídeo divulgado pelo jornal alemão Bild mostra várias pessoas a tentar forçar a entrada no edifício, apesar da presença policial e a situação apenas foi controlada ao início da tarde.

As autoridades alemãs indicaram que o método usado no assalto está a intrigar os investigadores, depois de os assaltantes terem aberto um buraco no cofre com um berbequim de grandes dimensões, numa operação descrita como altamente profissional.

A polícia disse acreditar que os suspeitos aproveitaram o período de encerramento durante o Natal para agir.

A investigação está em curso, sem detenções até ao momento e testemunhas relataram ter visto vários homens a transportar sacos volumosos nas escadas de um parque de estacionamento adjacente entre sábado e domingo.

Imagens de videovigilância analisadas pela polícia mostram ainda um carro preto, com matrícula roubada e conduzido por homens mascarados, a sair do mesmo local na madrugada de segunda-feira.

O arrombamento foi descoberto na segunda-feira, depois de um alarme de incêndio ter sido acionado, levando os bombeiros ao local.