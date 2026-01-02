'Lobo Marinho' realiza viagens extra no domingo

Na sequência do cancelamento das viagens de ligação entre a Madeira e o Porto Santo, programadas para este sábado, 3 de Janeiro, a Porto Santo Line anunciou a abertura de viagens extraordinárias no domingo.

As novas viagens do Funchal para o Porto Santo irão realizar-se às 08 e às 16 horas, de dia 4. No sentido Porto Santo - Funchal, realizam-se às 12 e às 20 horas.

Paralelamente, a empresa informa que a viagem Porto Santo – Funchal agendada para as 18 horas de dia 4, foi alterada para as 20 horas, tendo remarcado automaticamente as passagens para o novo horário.

Para mais informações, contactar (+351) 291 210 300, WhatsApp (+351) 962 025 500 ou [email protected], de 2ªf. a 6ªf., das 9h - 19h | Sábados e domingos, das 9h – 13h / 14h30 – 18h (encerrado em dias feriados).