Espectáculo pirotécnico na Madeira entrou para o Livro de Recordes do Guinness há 18 anos

A Madeira entrou para o livro de recordes do Guinness há precisamente 18 anos, com ‘o maior espectáculo pirotécnico do Mundo’. Na manhã do dia 31 de Dezembro de 2006, uma equipa visitou os 44 postos de lançamento para avaliar os mesmos.

As equipas sobrevoaram os locais, de helicóptero, tudo para garantir que os números correspondiam. A Macedo’s Pirotecnia foi a empresa responsável pelo lançamento do fogo, sendo curiosamente aquela que continua a tratar da Passagem de Ano na Região.

No total, falamos de 44 postos de queima espalhados pela Região, sendo 37 montados no Funchal. João Carlos Abreu, que na época era secretário regional do Turismo e Cultura, considerava que o prémio era uma “boa promoção” da Madeira no exterior.

Trezentos e oitenta e cinco funcionários foram responsáveis por este recorde. Foram disparadas 132 mil peças. O recorde anterior era de 67 mil peças.