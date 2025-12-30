Três navios de cruzeiro trouxeram cerca de 15 mil pessoas ao Funchal

Mais de 15 mil pessoas chegaram, hoje, ao porto do Funchal, a bordo de três navios de cruzeiro. Apenas um deles fica para assistir ao espectáculo pirotécnico da Passagem de Ano.

É precisamente o 'AIDAbella', o primeiro a chegar esta manhã, que mais tempo vai ficar no porto funchalense. A bordo transporta 2.824 pessoas, 2.192 das quais passageiros, que ficam na Madeira até à Passagem de Ano, seguindo depois, pela 1h15 de dia 1 de Janeiro para Fuerteventura onde termina, no dia seguinte, o cruzeiro de 12 dias que está a realizar pelas Cruise Atlantic Islands (CAI) e Marrrocos.

O 'Azura' chegou pelas 7 horas de hoje, movimentando 3.305 passageiros e 1.150 tripulantes. Pelas 18 horas parte rumo a Las Palmas de Gran Canaria, depois de ter chegado ao Funchal vindo de Lanzarote. Está a realizar um cruzeiro de duas semanas, no itinerário CAI, que incluiu duas passagens pelo Funchal. A primeira, foi a 24 de Dezembro, e a segunda esta terça-feira.

Já o 'Iona' chegou às 8h15, com 7.494 pessoas a bordo (5.834 passageiros e 1.660 tripulantes). Está no final de uma viagem de duas semanas que começou a 20 de Dezembro, em Southampton (Reino Unido), e já passou por Lisboa, ilhas Canárias (Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife, Gran Canaria e Las Palmas) antes de chegar ao Funchal. O porto seguinte é Southampton, onde termina a viagem a 3 de Janeiro.

Segundo a APRAM, para amanhã, último dia do ano, estão previstas as escalas de 12 navios de cruzeiro e 1 veleiro. Em conjunto, são mais de 30 mil pessoas que vêm assistir à passagem do ano na Madeira.