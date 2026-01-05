 DNOTICIAS.PT
Início de semana com muito movimento no Porto do Funchal

De acordo com a APRAM, a semana começa com grande movimento no Porto do Funchal, com a presença de três navios de cruzeiro, nomeadamente o AIDAcosma, Azura e Wind Star, bem como do veleiro-escola norueguês Christian Radich.

Com 7.990 pessoas (6.576 passageiros e 1.414 tripulantes), o primeiro a chegar foi o AIDAcosma, que iniciou as manobras de entrada no Porto do Funchal pelas 6 horas.

Numa escala da responsabilidade da Blatas, o navio, que veio de Las Palmas de  Gran Canaria e segue viagem às 22:30 horas para Tenerife, está no início de um  cruzeiro de sete dias no itinerário Cruise Atlantic Islands (CAI). Começou sábado em Las Palmas de Gran Canaria, e termina no mesmo porto a 10 de Janeiro. Vai  visitar ainda Fuerteventura e Lanzarote.

Uma hora mais tarde entrou no Porto do Funchal o Azura com 3.072 passageiros e  1.137 tripulantes. Em mais uma escala assegurada pela Blatas, o navio da P&O fica  no Funchal até às 22 horas. Vem de Tenerife e segue para Fuerteventura,  prosseguindo o cruzeiro de duas semanas na rota CAI, com início e fim em Tenerife.  Na viagem, vai passar duas vezes pelo Funchal (esta segunda-feira e no dia 12 de Janeiro) e visitar praticamente todas as ilhas do arquipélago de Canárias: La Palma,  Tenerife, Fuerteventura, Gran Canaria e Lanzarote.

Por último, também através da Blatas, com chegada prevista para as 12 horas,  de Lanzarote, o Wind Star com 85 passageiros e 105 tripulantes. Vai ficar no Cais 6 do Porto do Funchal entre as 7 e as 23 horas, altura em que segue viagem  para La Gomera.

O navio está a efectuar um cruzeiro de 10 dias, que começou a 20 de Dezembro em Tenerife e antes de chegar ao Funchal passou por Gran Canaria e Lanzarote. Até ao final, visita La Gomera, El Hierro e novamente Tenerife, onde termina a viagem a 9 de Janeiro.

Vai ter a companhia no Terminal Norte do veleiro escola Christian Radich, que  chegou domingo de Lanzarote com 63 pessoas a bordo. É uma escala da  Transinsular, e o navio fica até a próxima quarta-feira.

As próximas escalas de navios de cruzeiro previstas para o Porto do Funchal,  acontecem na quarta-feira com a chegada do Marella Voyager e do Mein Schiff  Relax.

