Início de semana com muito movimento no Porto do Funchal
De acordo com a APRAM, a semana começa com grande movimento no Porto do Funchal, com a presença de três navios de cruzeiro, nomeadamente o AIDAcosma, Azura e Wind Star, bem como do veleiro-escola norueguês Christian Radich.
Com 7.990 pessoas (6.576 passageiros e 1.414 tripulantes), o primeiro a chegar foi o AIDAcosma, que iniciou as manobras de entrada no Porto do Funchal pelas 6 horas.
Numa escala da responsabilidade da Blatas, o navio, que veio de Las Palmas de Gran Canaria e segue viagem às 22:30 horas para Tenerife, está no início de um cruzeiro de sete dias no itinerário Cruise Atlantic Islands (CAI). Começou sábado em Las Palmas de Gran Canaria, e termina no mesmo porto a 10 de Janeiro. Vai visitar ainda Fuerteventura e Lanzarote.
Uma hora mais tarde entrou no Porto do Funchal o Azura com 3.072 passageiros e 1.137 tripulantes. Em mais uma escala assegurada pela Blatas, o navio da P&O fica no Funchal até às 22 horas. Vem de Tenerife e segue para Fuerteventura, prosseguindo o cruzeiro de duas semanas na rota CAI, com início e fim em Tenerife. Na viagem, vai passar duas vezes pelo Funchal (esta segunda-feira e no dia 12 de Janeiro) e visitar praticamente todas as ilhas do arquipélago de Canárias: La Palma, Tenerife, Fuerteventura, Gran Canaria e Lanzarote.
Por último, também através da Blatas, com chegada prevista para as 12 horas, de Lanzarote, o Wind Star com 85 passageiros e 105 tripulantes. Vai ficar no Cais 6 do Porto do Funchal entre as 7 e as 23 horas, altura em que segue viagem para La Gomera.
O navio está a efectuar um cruzeiro de 10 dias, que começou a 20 de Dezembro em Tenerife e antes de chegar ao Funchal passou por Gran Canaria e Lanzarote. Até ao final, visita La Gomera, El Hierro e novamente Tenerife, onde termina a viagem a 9 de Janeiro.
Vai ter a companhia no Terminal Norte do veleiro escola Christian Radich, que chegou domingo de Lanzarote com 63 pessoas a bordo. É uma escala da Transinsular, e o navio fica até a próxima quarta-feira.
As próximas escalas de navios de cruzeiro previstas para o Porto do Funchal, acontecem na quarta-feira com a chegada do Marella Voyager e do Mein Schiff Relax.