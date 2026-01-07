Francisco Franco é escola UNESCO

A Escola Secundária de Francisco Franco acaba de anunciar que "integra, desde segunda-feira, a Rede de Escolas Associadas da UNESCO, implantada em 182 países, com mais de 11.500 estabelecimentos de ensino".

"A nível nacional, esta rede é constituída por 189 espaços educativos, enquanto na Região Autónoma da Madeira há 10 unidades escolares que desenvolvem linhas de acção permanente em projectos que se insiram nos objetivos da UNESCO", refere a nota emitida pela escola.

As Escolas Associadas "têm por missão o desenvolvimento de ações e metodologias inovadoras de ensino, contribuindo para a formação de docentes, com reflexos no currículo dos alunos. Procura-se, pois, oferecer um ambiente de ensino-aprendizagem seguro, sustentável, não violento, inclusivo e eficaz para todos os discentes".

Assim, centram a acção nos três pilares da Rede de Escolas Associadas da UNESCO:

1. Cidadania global e uma cultura de paz e não-violência;

2. Desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis;

3. Aprendizagem intercultural e valorização da diversidade e património culturais.

"Por este motivo, é imprescindível o envolvimento de todos (lideranças, professores, funcionários e famílias), de modo a tornar os ideais da UNESCO reais e exequíveis, acentuando os quatro pilares da educação tal como definidos no relatório de 1996 da UNESCO Educação: um tesouro a descobrir: 1) Aprender a conhecer; 2) Aprender a fazer; 3) Aprender a ser; 4) Aprender a viver juntos", resume a Francisco Franco, num documento que pode descarregar aqui.

"Outro desígnio destes organismos educativos consiste na aplicação de regras de transparência do seu trabalho, dando a conhecer à comunidade educativa projetos e resultados, através do seu coordenador"., que no caso da Escola Secundária de Francisco Franco, será Helena Ramos, docente de Português.