Francisco Gomes alerta que "Portugal está a desaparecer por falta de filhos"

O deputado do Chega, eleito pelo círculo eleitoral da Madeira à Assembleia da República, Francisco Gomes, alertou esta terça-feira, 30 de Dezembro, para a "crise profunda da natalidade em Portugal".

Em nota emitida, o parlamentar considera que a problemática "é um resultado direto de décadas de más políticas públicas que falharam no apoio às famílias portuguesas, na protecção da natalidade e na criação de condições económicas que incentivem os portugueses a constituir família".

Segundo o deputado, Portugal "não oferece rendimentos dignos, nem segurança social suficiente" para que os jovens portugueses possam decidir ter filhos, empurrando-os "para a precariedade, para a emigração ou para a renúncia à vida familiar". Francisco Gomes afirma que esta realidade é agravada por políticas que priorizam a imigração em detrimento do apoio às famílias portuguesas, criando desequilíbrios sociais.

O parlamentar refere como exemplo os bebés do Natal de 2025, sublinhando que, em Lisboa, "o primeiro bebé do ano chama-se Zohan, enquanto em Faro se chama Trijal Karki", defendendo que estes factos devem servir para uma reflexão sobre o rumo do país.

Portugal está a desaparecer por falta de filhos e por excesso de políticas erradas. Não apoiam quem trabalha, não apoiam quem quer ter filhos e depois fingem que está tudo bem. Isto não é diversidade planeada — é abandono do país! Francisco Gomes

O deputado madeirense aponta ainda que a política de imigração seguida tem contribuído para alterações demográficas aceleradas, sem que exista uma estratégia séria de integração ou de protecção da coesão nacional, o que considera estar a conduzir a um processo de "substituição populacional" induzida por decisões políticas.

Por isso, defende que o Estado deve inverter prioridades, colocando as famílias portuguesas no centro das políticas públicas, garantindo condições económicas, fiscais e sociais que permitam aos portugueses viver, trabalhar e criar filhos com dignidade.