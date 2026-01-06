Pelo menos cinco mortos nas estradas em França devido aos nevões

Pelo menos cinco pessoas morreram nas estradas em França devido aos fortes nevões e gelo, que também causaram perturbações significativas em todo o país, declararam hoje as autoridades francesas.

Três pessoas morreram em dois acidentes provocados pelo gelo nas estradas no sudoeste de França e um motorista morreu após cair no rio Marne, na região de Paris. Estes acidentes ocorreram após a morte, na segunda-feira, de um condutor de uma carrinha numa colisão com um camião, também na região de Paris.

"O evento meteorológico foi um pouco subestimado pela Météo-France [serviço nacional de meteorologia]. O plano de resposta teve de ser revisto", particularmente na região da capital francesa, disse o Ministro dos Transportes, Philippe Tabarot.

Tabarot considerou, no entanto, que a noite passada "correu relativamente bem" na região de Paris, onde foram tomadas medidas como a aplicação antecipada de areia nas estradas, para que as pessoas pudessem regressar à casa e evitar "condutores presos" nos seus veículos, como aconteceu em 2018.

Os fortes e atípicos nevões provocaram perturbações significativas na rede rodoviária e ferroviária.

Ao todo, 26 departamentos no oeste de França estavam sob alerta laranja para neve e gelo, emitido pela Météo-France. O alerta foi levantado às 10:00, no horário local (09:00 em Lisboa).

"As temperaturas estão muito baixas, entre os -3º e os -8º Celsius, podendo chegar abaixo dos -10°C", o que provocou a formação de gelo, indicou o serviço meteorológico francês.

"Parece uma pista de patinagem", disse Christophe Canut, um cuidador de 43 anos, à agência de notícias AFP, que ficou preso desde o início da manhã na autoestrada A63, entre Capbreton e Saint-Geours-de-Maremne, no sudoeste de França.

Na quarta-feira, haverá "neve e chuva para grande parte do norte de França", segundo a Météo-France, sublinhando que possivelmente haverá um aumento do nível de alerta meteorológico.

O transporte escolar foi suspenso hoje em várias regiões, incluindo a Bretanha (oeste), que não está habituada a tais condições meteorológicas, bem como em Vendée (oeste), onde a queda de neve também é excecional.

A companhia ferroviária nacional (SNCF) reportou interrupções no serviço em várias linhas no oeste de França na manhã de hoje devido à neve, bem como restrições de velocidade em certos troços das linhas de comboio de alta velocidade (TGV).

Em Paris, a situação já estava a melhorar na manhã de hoje. Cerca de trinta linhas de autocarros foram restabelecidas depois de terem sido interrompidas na segunda-feira devido à queda de neve na capital.