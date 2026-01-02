André Ventura "é o candidato que não foge aos problemas", disse Francisco Gomes

O deputado do Chega, Francisco Gomes, diz que este momento marca o início de uma etapa decisiva para o futuro político do país e para a afirmação de uma alternativa real ao sistema instalado. Segundo o parlamentar, André Ventura é "o candidato que não foge aos problemas e que está preparado para enfrentar os interesses instalados."

André Ventura é o único candidato que garante, de forma clara e corajosa, o virar de página que Portugal precisa. É o candidato que não foge aos problemas e que está preparado para enfrentar os interesses instalados Francisco Gomes, deputado na Assembleia da República

O deputado considera, em nota enviada, que André Ventura é o "único candidato presidencial capaz de garantir um verdadeiro virar de página em Portugal", sublinhando que se trata do candidato "mais preparado, mais determinado e com maior clareza de posições para enfrentar os problemas estruturais que, na sua opinião, afectam o país há décadas."

Destaca que a candidatura do líder do Chega assenta em eixos fundamentais que exigem mudanças profundas, nomeadamente o combate à imigração descontrolada, a luta contra a corrupção, a valorização das forças de segurança, a defesa da família e dos seus valores, bem como a melhoria das condições de vida dos portugueses que trabalham, dos idosos e dos antigos combatentes.

Na perspectiva do deputado, as eleições presidenciais representam uma oportunidade para pôr fim ao "situacionismo político mantido pelos partidos do sistema", que, segundo afirma, têm "perpetuado práticas de amiguismo, compadrio e captura do Estado, afastando a política das reais necessidades dos portugueses."

Francisco Gomes sustenta que os restantes candidatos representam a continuidade do mesmo modelo político que tem conduzido o país ao "empobrecimento, à insegurança e à perda de confiança nas instituições".

As presidenciais são o momento de acabar com os vícios do sistema, com o amiguismo e com o compadrio que levaram Portugal para o fundo do poço. Ou mudamos agora, ou continuamos presos ao mesmo ciclo.» Francisco Gomes, deputado na Assembleia da República

O deputado conclui afirmando que o Chega encontra-se empenhado numa campanha presidencial que "devolva dignidade, autoridade e esperança ao país", defendendo uma Presidência da República activa e ao "serviço exclusivo" de Portugal e dos portugueses.

Francisco Gomes estará presente no jantar que assinala o arranque oficial da campanha presidencial de André Ventura, que terá lugar amanhã, 3 de Janeiro, em Albufeira.