Saiba o que hoje é notícia

A OCDE divulga hoje o 'Economic Survey' de Portugal, onde analisa o desempenho económico do país, com um capítulo especial sobre os desafios relacionados com o acesso à habitação.

O documento vai ser apresentado esta tarde pelo diretor de Estudos da OCDE, Luiz de Mello, no Ministério das Finanças, contando com intervenções do secretário de Estado Adjunto e do Orçamento, José Maria Brandão de Brito, e da secretária de Estado da Habitação, Patrícia Gonçalves Costa.

Nas mais recentes previsões económicas, divulgadas em dezembro, a OCDE previu que o crescimento da economia portuguesa acelere em 2026, passando de 1,9% em 2025 para 2,2%, seguido de uma desaceleração em 2027 para 1,8%. Em relação à política orçamental portuguesa, a instituição referiu que continuará a ser "expansionista em 2026 e tornar-se-á contracionista em 2027, refletindo principalmente o fim da implementação do PRR [Plano de Recuperação e Resiliência] em 2026".

Hoje também é notícia:

CULTURA

A premiada peça de Tiago Rodrigues "Catarina e a Beleza de Matar Fascistas" regressa a palcos portugueses este ano, com as primeiras representações a terem lugar hoje e na quarta-feira no Theatro Circo, em Braga.

Durante esta primeira etapa portuguesa de 2026, a peça cumprirá ainda uma temporada, já esgotada, de 12 a 17 de janeiro, na Culturgest, em Lisboa

Estreada em 20 de setembro de 2020, no Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães, "Catarina e a Beleza de Matar Fascistas" venceu a categoria de Melhor Espetáculo Estrangeiro nos Prémios UBU 2023, em Itália, e de Melhor Espetáculo Estrangeiro, da Critics Association, em 2023, em França. Em 2022, entre outras distinções, entrou na lista das peças de teatro favoritas do jornal norte-americano The New York Times.

"Catarina e a Beleza de Matar Fascistas", que já foi representada em países dos cinco continentes, regressará a Portugal em março, para récitas no Teatro Municipal de Ourém, nos dias 20 e 21, e no Teatro Municipal de Vila Real, nos dias 27 e 28.

DESPORTO

Sporting e Vitória de Guimarães disputam hoje a primeira vaga na final da 19.ª edição da Taça da Liga de futebol, na meia-final, em Leiria, a partir das 20:00.

Os 'leões', bicampeões nacionais, procuram a nona final da competição, frente aos vimaranenses, que disputam pela terceira vez as 'meias' da mais recente competição nacional, num embate que vai ser arbitrado por Luís Godinho, da associação de Évora.

As duas equipas voltam a defrontar-se 15 dias depois de os 'verdes e brancos' se terem imposto, por 4-1, para a I Liga, e de terem empatado no terreno do Gil Vicente (1-1), enquanto os vimaranenses venceram o Nacional (2-1).

Gonçalo Inácio, castigado, e Ricardo Mangas, por lesão, são as mais recentes adições ao alargado lote de ausências (Geovani Quenda, Geny Catamo, Diomande, Debast, Pedro Gonçalves, Nuno Santos, Daniel Bragança e Salvador Blopa) nas opções do treinador 'leonino', Rui Borges, enquanto o técnico vitoriano, Luís Pinto, ainda não vai poder contar com Gustavo Silva.

Sporting e Vitória de Guimarães já se defrontaram duas vezes na prova, ambos saldados por dois sucessos 'verde e brancos', o primeiro nos penáltis (7-6, após 0-0) em 2007/08 e o mais recente por 2-0, no Minho, na fase de grupos de 2014/15.

O vencedor do terceiro embate vai disputar a final, no sábado, a partir das 20:00, também no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, frente ao vencedor da meia-final entre Benfica, recordista de vitórias com oito títulos, e Sporting de Braga, três vezes vencedor da competição, agendada para quarta-feira, também em Leiria.

ECONOMIA

Virgílio Lima volta hoje a tomar posse como presidente da Associação Mutualista Montepio Geral, para o mandato que se prolonga até 2029, na sequência das eleições de dezembro passado para os órgãos associativos da mutualista.

A lista A, de continuidade da atual gestão e liderada por Virgílio Lima, foi a única que concorreu a todos os órgãos para o mandato 2026-2029. Para a mesa da assembleia-geral, o Conselho de Administração e o conselho fiscal, a lista conseguiu 88,6% dos votos (35.204 dos 39.740 votos expressos).

Virgílio Lima já é presidente da mutualista desde 2019, quando era administrador e sucedeu a Tomás Correia, tendo depois vencido as eleições de fins de 2021.

POLÍTICA

A campanha para as eleições presidenciais de 18 deste mês entra hoje no terceiro dia, mas com menos iniciativas agendadas devido ao debate que vai juntar todos os 11 os candidatos na RTP.

Este será o único debate televisivo com todos os candidatos que se apresentam na corrida à sucessão de Marcelo Rebelo de Sousa e que será transmitido às 22:00 pela estação pública.

Durante o dia, os candidatos André Ventura, António José Seguro e António Filipe vão estar no distrito de Setúbal, enquanto João Cotrim de Figueiredo e Luís Marques Mendes dedicam o terceiro dia de campanha a visitas no distrito de Lisboa.

A candidata Catarina Martins vai visitar hoje o mercado de Torres Novas, em Santarém, e mais a norte estará Henrique Gouveia e Melo, que visita o mercado municipal de Vila Real e a Feira dos Reis, em Alijó.

Caso nenhum dos candidatos tenha maioria absoluta, haverá uma segunda volta em 08 de fevereiro, à qual concorrerão apenas os dois candidatos mais votados.

SOCIEDADE

O aeroporto de Lisboa é hoje reforçado com 24 militares da Guarda Nacional Republicana (GNR), uma medida do Governo para reduzir os tempos de espera na zona das chegadas.

Segundo disse à Lusa o porta-voz da GNR, Carlos Canatário, os 24 militares vão trabalhar em "turnos flexíveis", compostos por equipas de 10 elementos e um supervisor, e vão estar na zona das chegadas para fazer o controlo da documentação.

Os militares que reforçam agora o aeroporto de Lisboa têm formação certificada no controlo de fronteiras e receberam na sexta-feira e na segunda-feira uma formação "meramente administrativa" por parte da PSP, Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC) e da ANA.

Além desta medida para diminuir as filas, o Governo decidiu suspender o sistema europeu de controlo de fronteiras para cidadãos extracomunitários, denominado Sistema de Entrada/Saída (EES) da União Europeia, durante três meses no aeroporto de Lisboa, tendo a Comissão Europeia já avançado que vai pedir "mais detalhes" a Portugal sobre esta interrupção.

***

Meio ano após ter começado e ter sido cumprida uma interrupção de quase dois meses, o julgamento do processo Operação Marquês deverá ser retomado hoje, com o antigo primeiro-ministro José Sócrates a ser representado por um novo advogado.

José Preto substitui Pedro Delille, que em 04 de novembro renunciou à defesa de José Sócrates, ao fim de 11 anos a representar o antigo chefe de Governo (2005-2011), detido em novembro de 2014 e libertado em outubro seguinte.

O novo advogado pretendia ter cinco meses e meio para se inteirar do caso, mas, em 26 de novembro de 2025, o pedido foi rejeitado pelo Tribunal Central Criminal de Lisboa, que, concedendo formalmente dez dias para o estudo do processo pela defesa, reagendou o reinício dos trabalhos para hoje, às 09:30.

Segundo fontes judiciais, a sessão, destinada à audição das gravações de inquirições durante a investigação a testemunhas entretanto falecidas, mantém-se, apesar de José Preto ter informado há dias que se encontra hospitalizado.