Smart Islands Hub promove Workshops de Cibersegurança para PME da Madeira

O Smart Islands Hub (SIH), em parceria com a Universidade da Madeira e a ARDITI, vai promover, entre 30 de Janeiro e 6 de Março, um ciclo de Workshops de Cibersegurança, dirigidos exclusivamente a colaboradores de Pequenas e Médias Empresas da Região Autónoma da Madeira.

Baseado no curso Network Security da Cisco Networking Academy®, o programa é constituído por 4 módulos intensivos, independentes mas complementares, que abordam desde a introdução à segurança de redes e proteção de dispositivos, até à implementação de firewalls, prevenção de intrusão, criptografia e VPNs.

As sessões irão decorrer no Colégio dos Jesuítas, no Funchal, em formato presencial, entre as 9 e as 18 horas:

● 1ª Sessão – 30 de Janeiro: Introdução à Segurança de Redes e Protecção de Dispositivos;

● 2ª Sessão – 13 de Fevereiro: Firewalls e Prevenção de Intrusão;

● 3ª Sessão – 20 de Fevereiro: Redes Locais, Criptografia e Chaves;

● 4ª Sessão – 6 de Março: VPN’s e Outras Tecnologias de Segurança.

A participação é gratuita, mas as vagas são limitadas. Os participantes podem inscrever-se em todas as sessões ou apenas nas que considerem mais relevantes. Contudo, para frequentar os módulos 3 e 4, é obrigatório ter concluído previamente o módulo 1 ou 2.

No final do programa, os formandos terão ainda a possibilidade de realizar o exame oficial da Cisco Networking Academy®, com vista à obtenção do Certificate of Competency, além do certificado de participação emitido pela UMa.

As inscrições estão abertas em https://bit.ly/CS-2-2025.