Empresa de Electricidade da Madeira mobiliza 100 operacionais para noite de tempestade

A Empresa de Eletricidade da Madeira (EEM) anunciou que terá mais de uma centena de operacionais em regime de prontidão imediata durante a noite de passagem de ano, para assegurar a resposta a eventuais falhas provocadas pelas condições meteorológicas adversas que afectam o arquipélago.

A garantia foi dada no decorrer de uma visita do secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues, à Central Térmica da Vitória.

Considerando os avisos de mau tempo - com previsões de vento forte e precipitação intensa - a EEM activou um dispositivo especial. Para além das equipas habituais de suporte, várias instalações de produção estarão sob vigilância contínua e foram mobilizadas equipas de piquete adicionais para acudir a qualquer eventualidade nas redes de transporte e distribuição.

Só na Central Térmica da Vitória, o maior centro produtor da ilha, estarão 24 operacionais (desde maquinistas a equipas do despacho) a trabalhar em regime contínuo durante toda a noite, garantindo a estabilidade de um sistema eléctrico vital para a ilha.

A operação desta noite reveste-se de particular complexidade devido à elevada procura energética. Segundo dados revelados durante a visita, a potência de ponta mais elevada do ano foi registada na noite de Natal, atingindo os 162 MW — um aumento de 3,2% em comparação com o máximo de 2024.

A EEM estima que o consumo nesta noite de fim de ano se mantenha nessa ordem de valores, impulsionado pela elevada ocupação turística na Região e pelas celebrações festivas.

Apesar dos riscos para a rede eléctrica, o mau tempo traz um benefício ambiental. A EEM prevê que, devido à intensidade do vento e da chuva, mais de 60% da energia produzida nesta noite de fim de ano provenha de fontes renováveis.

Pedro Rodrigues aproveitou a ocasião para enaltecer o esforço dos profissionais que abdicam da noite com as famílias para manter a "luz" que sustenta o cartaz turístico da Região.