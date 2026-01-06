Jorge Santos pede “espírito de equipa e liderança pelo exemplo” ao novo presidente dos bombeiros

Estefânio Silva tomou posse, ontem, como presidente da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol, numa cerimónia realizada ao final da tarde. Na ocasião, Jorge Santo deixou uma mensagem de incentivo e disse esperar “lucidez, espírito de equipa e liderança pelo exemplo".

O presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava mostrou-se ciente da realidade singular desta corporação que serve dois municípios e actua perante desafios complexos. Nesse sentido, o município vai canalizar este ano, um apoio superior a 450 mil euros para a corporação, representando um aumento de 50 por cento face ao valor anteriormente atribuído.

Segundo Jorge Santos, trata-se de um “esforço financeiro feito com total consciência na segurança, na prontidão e na capacidade de resposta” desta entidade, já que “investir nos bombeiros é investir na vida das pessoas, na tranquilidade das famílias e na confiança da população”.

A modernização, formação contínua, renovação de meios, captação de novos voluntários e articulação eficaz entre entidades são alguns dos desafios que enfrenta esta corporação. Jorge Santos reafirmou “total abertura” para trabalhar em conjunto com o Governo, o Município da Ponta do Sol e outras entidades, de forma a garantir à corporação “o acompanhamento e o apoio necessários para cumprir plenamente a sua missão”.

O autarca agradeceu o empenho da anterior direcção, liderada por Paulo Andrade, e deixou uma palavra de incentivo aos bombeiros, "a quem a população exige prontidão, coragem, competência e humanidade, algo que têm demonstrado nas diversas intervenções realizadas".