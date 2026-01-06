Sporting e Vitória de Guimarães disputam primeira vaga na final da Taça da Liga

Sporting e Vitória de Guimarães disputam hoje a primeira vaga na final da 19.ª edição da Taça da Liga de futebol, na meia-final, em Leiria, a partir das 20:00.

Os 'leões', bicampeões nacionais, procuram a nona final da competição, frente aos vimaranenses, que disputam pela terceira vez as 'meias' da mais recente competição nacional, num embate que vai ser arbitrado por Luís Godinho, da associação de Évora.

As duas equipas voltam a defrontar-se 15 dias depois de os 'verdes e brancos' se terem imposto, por 4-1, para a I Liga, e de terem empatado no terreno do Gil Vicente (1-1), enquanto os vimaranenses venceram o Nacional (2-1).

Gonçalo Inácio, castigado, e Ricardo Mangas, por lesão, são as mais recentes adições ao alargado lote de ausências (Geovany Quenda, Geny Catamo, Diomande, Debast, Pedro Gonçalves, Nuno Santos, Daniel Bragança e Salvador Blopa) nas opções do treinador 'leonino', Rui Borges, enquanto o técnico vitoriano, Luís Pinto, ainda não vai poder contar com Gustavo Silva.

Sporting e Vitória de Guimarães já se defrontaram duas vezes na prova, ambos saldados por dois sucessos 'verde e brancos', o primeiro nos penáltis (7-6, após 0-0) em 2007/08 e o mais recente por 2-0, no Minho, na fase de grupos de 2014/15.

O vencedor do terceiro embate vai disputar a final, no sábado, a partir das 20:00, também no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, frente ao vencedor da meia-final entre Benfica, recordista de vitórias com oito títulos, e Sporting de Braga, três vezes vencedor da competição, agendada para quarta-feira, também em Leiria.