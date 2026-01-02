Três novidades no onze do Nacional em Guimarães

O Nacional apresenta três novidades na equipa inicial para o jogo desta noite, 20h45, com o Vitória de Guimarães, encontro da 17.ª e última jornada da primeira volta da I Liga.

Em comparação com a jornada anterior com o AFS, entram para o onze o defesa-central Léo Santos, o defesa-esquerdo José Gomes e o médio Daniel Júnior, que se estreia no presente campeonato.

Eis, então, o onze do Nacional:

Kaique, João Aurélio, Léo Santos, Zé Vítor e José Gomes; Matheus Dias, Miguel Baeza e Liziero, Paulinho Bóia, Chuco Ramírez e Daniel Júnior.