Margarido quer Nacional a fazer tudo "para ganhar" contra o Vitória de Guimarães

O técnico Tiago Margarido afirmou hoje que o Nacional tudo fará "para ganhar" no terreno do Vitória de Guimarães, em antevisão ao jogo de abertura da 17.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, na sexta-feira.

"Vamos querer ter bola e fazer o nosso jogo em casa do adversário. Obviamente, respeitando aquilo que é a valia do Vitória de Guimarães, mas vamos com a mesma filosofia de sempre, procurando fazer o nosso jogo e sem nos fazermos valer da situação de maior pressão que eles podem atravessar", revelou o técnico, em conferência de imprensa no Estádio da Madeira, no Funchal.

Margarido, de 36 anos, deixou elogios para o "projeto europeu" do Vitória de Guimarães, que tem um plantel "bem trabalhado", sendo que o fator casa dos minhotos também pode constituir uma dificuldade adicional.

"Conhecemos o ambiente, pois já tivemos oportunidade de lá jogar no ano passado. Portanto, estamos preparados para todas as adversidades, mas muito confiantes naquilo que fazemos", referiu.

Sobre a reabertura do mercado de transferências, o 'timoneiro' dos insulares garante que tudo depende "daquilo que possam ser as saídas", acrescentando que também vai acompanhar as movimentações dos clubes que lutam pelos mesmos objetivos do Nacional.

"O facto de esta janela de mercado existir faz com que existam equipas que, na primeira volta, até estejam com uma pontuação abaixo das expectativas, mas depois conseguem recuperar ao reforçar o seu plantel", notou.

Para este jogo, ficam de fora os lesionados Ivanildo Fernandes, Ulisses Rocha e Filipe Soares.

Ao serviço da seleção de Moçambique, já apurada para os 'oitavos' da Taça das Nações Africanas de 2025 (CAN2025) e que hoje defronta Camarões, na terceira e última jornada da fase de grupos, Witi também continua ausente e vai desfalcar os madeirenses enquanto os 'mambas' estiverem no torneio que decorre em Marrocos.

Em sentido contrário, Deivison Souza e Léo Santos estão de regresso após cumprirem castigo na última ronda.

O Nacional, 13.° classificado, com 16 pontos, visita na sexta-feira o Vitória de Guimarães, que é sétimo, com 22, a partir das 20:45, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, sob arbitragem de André Narciso, da associação de Setúbal.