Senegal e Mali primeiros a atingir quartos de final da Taça das Nações Africanas

O Senegal, que afastou o Sudão, e o Mali, que superou a Tunísia no desempate por penáltis, tornaram-se hoje nas primeiras equipas qualificadas para os quartos de final da Taça das Nações Africanas (CAN) de futebol.

O Mali viu a sua continuidade em prova complicar-se logo aos 26 minutos, quando o defesa Woyo Coulibaly viu o vermelho direto, e novamente aos 88 minutos, quando Firas Chaouat, sozinho na pequena área, marcou de cabeça para a Tunísia.

Quando a eliminatória parecia sentenciada, aos 90+2, o tunisino Yassine Meriah abriu os braços na área e 'ofereceu' um penálti ao Mali, que Lassine Sinayoko converteu.

No correspondente tempo extra, a Tunísia, campeã em 2004 e 'vice' em 1965 e 1996, foi mais ambiciosa, mas não conseguiu evitar o desempate por penáltis, diante do finalista em 1972.

Yves Bissouma atirou o primeiro por cima e deu vantagem à Tunísia, porém Ali Abdi fez o mesmo, tendo, depois, o guarda-redes Djigui Diarra feito a diferença, ao brilhar com duas defesas decisivas.

Campeão em 2021 e 'vice' em 2002 e 2019, o Senegal era claro favorito, porém ainda apanhou um susto, quando, aos seis minutos, Aamir Abdallah fez um dos mais belos golos do torneio, ao rematar em arco ao ângulo mais distante.

Os pupilos de Pape Thiaw reagiram e Pape Gueye 'bisou', consumando a reviravolta ainda antes do intervalo, com tentos aos 29 e 45+3 minutos. O jovem Ibrahim Mbaye, promessa do Paris Saint-Germain, de apenas 17 anos, fechou a contagem, aos 77.

No domingo, o anfitrião Marrocos é claramente favorito no embate com a Tanzânia, enquanto a África do Sul vai medir forças com os Camarões, num desafio previsivelmente mais equilibrado.