Nacional derrotado em Guimarães (2-1)

O Nacional perdeu por 2-1, esta noite, em Guimarães, frente ao Vitória, em partida da 17.ª jornada da I Liga de futebol, disputado no Estádio D. Afonso Henriques.

Os golos vimaranenses foram apontados no decorrer da segunda parte, por Saviolo, aos 70 minutos, e por Rodrigo Abascal, aos 87, tendo os nacionalistas respondido já no período de descontos, aos 90+2, por Laabidi.

Com este resultado, os alvinegros mantêm os mesmos 16 pontos, ocupando a 13.ª posição da tabela classificativa.