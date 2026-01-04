Dois feridos ligeiros na sequência de uma colisão na Via Rápida

Os Bombeiros Municipais de Machico foram accionados por volta das 16h49 desta tarde para uma colisão entre duas viaturas ocorrida na Via Rápida, no sentido Santa Cruz–Machico, na saída para a rotunda da Água de Pena.

Da ocorrência resultaram duas vítimas, ambas com ferimentos ligeiros, sendo essa uma mulher de 75 anos e um jovem de 20 anos. Segundo foi possível apurar, os dois encontravam-se fora das viaturas à chegada dos meios de socorro.

Para o local foram mobilizadas duas ambulâncias e uma viatura de desencarceramento. Uma das vítimas foi encaminhada para o centro de saúde de Machico, enquanto a outra será reencaminhada para os serviços de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.