Um morto e dois feridos graves na sequência de uma avalanche em Itália

Uma pessoa morreu e duas estão em estado grave após uma avalanche atingir hoje um grupo de quatro pessoas em Cúneo, na região de Piemonte, em Itália.

A avalanche ocorreu no alto do Vale Maira, no município de Acceglio, perto do acampamento Bonelli, a mais de 2.300 metros de altitude.

Pelo menos quatro pessoas foram arrastadas pela neve.

Segundo a agência de notícias italiana ANSA, que cita dados das autoridades, além da vítima mortal, pelo menos outras duas pessoas foram resgatadas e estão em estado grave.

O alerta foi dado pouco depois das 13:00 (12:00 em Lisboa).

Equipas de resgate alpino, equipas de emergência médica e forças policiais continuam a realizar trabalhos na área.

Esta é a segunda avalanche esta semana que provocou vítimas mortais na Europa, depois de na segunda-feira três pessoas terem morrido nos Pirenéus espanhóis.

As vítimas foram apanhadas pela neve quando esquiavam e uma quarta pessoa foi resgatada do mesmo local com "hipotermia ligeira", segundo o governo regional de Aragão (nordeste de Espanha).