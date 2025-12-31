Turista alemão ferido na sequência de um despiste
Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram accionados há pouco para o Caminho da Quinta do Palheiro, em São Gonçalo, no Funchal, após um acidente que envolveu um ciclista.
A vítima, um homem de 47 anos e de nacionalidade alemã, sofreu vários ferimentos , nomeadamente na face, um golpe na testa e escoriações nos braços na sequência de um despiste de bicicleta.
O ciclista recebeu assistência no local e foi transportado para os Serviços de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça pela equipa médica.
