Viagens lideraram reclamações dos madeirenses no último ano

O Serviço de Defesa do Consumidor recebeu menos queixas dos madeirenses no ano passado. Foram 2.096 atendimentos e 456 processos formalizados. O tema faz a manchete da edição impressa deste domingo do DIÁRIO.

Na primeira página há fotos de duas pessoas em grande destaque: uma é do presidente deposto da Venezuela, Nicolás Maduro, e outra é do presidente dos EUA, Donald Trump. Ilustram a notícia do afastamento à força do dirigente venezuelano. Os Estados Unidos capturaram Maduro de madrugada e à tarde Trump garantiu que vai dirigir a Venezuela “até à transição segura”, admitindo uma nova vaga de ataques. A comunidade de emigrantes madeirenses está assustada e apreensiva com futuro. Miguel Albuquerque espera uma “transição controlada” para o país “não cair na anarquia”. Um analista internacional alerta para os “interesses geopolíticos mais vastos dos EUA”.

Na primeira página há ainda referência a um madeirense que conquista a Europa com tecnologia médica. Hugo Caires, natural de Santa Cruz, lidera uma startup que desenvolveu chips capazes de criar avatares de medula óssea para testar terapias personalizadas contra leucemias, superando 900 projectos concorrentes.

Por fim. Há o balanço à passagem da depressão ‘Francis’ pela Madeira. Provocou mais de uma centena de ocorrências. O Funchal foi o concelho mais afectado, segundo o balanço da Protecção Civil. O Porto Santo escapou à tempestade.