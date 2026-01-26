Autoridades alertam para agravamento da agitação marítima nos Açores

A Autoridade Marítima Nacional e a Marinha alertaram hoje para o "agravamento considerável" das condições meteorológicas e da agitação marítima no arquipélago dos Açores, entre as madrugadas de terça-feira e de quinta-feira.

Em comunicado, as duas entidades referem que a agitação marítima "será caracterizada por uma ondulação proveniente do quadrante noroeste, com uma altura significativa entre os seis e os oito metros, podendo atingir uma altura máxima de 14 metros, com períodos entre os 12 e os 13 segundos".

São ainda esperados ventos provenientes dos quadrantes oeste a oeste-sudoeste, "com uma intensidade média que pode variar entre 55 e 85 km/h [quilómetros por hora], e rajadas de até 110 km/h".

A Autoridade Marítima Nacional e a Marinha recomendam, em especial à comunidade piscatória e da náutica de recreio que se encontra no mar, o eventual regresso ao porto de abrigo mais próximo e a adoção de medidas de precaução.

Recomendam o reforço da amarração e vigilância das embarcações atracadas e fundeadas e aconselham "que os marítimos mantenham um estado de vigilância permanente e acompanhem a evolução da situação meteorológica, através dos avisos à navegação e da previsão meteorológica do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), bem como outras informações disponibilizadas pelas Capitanias dos Portos sobre as condições de acesso aos portos, evitando sair para o mar até que as condições melhorem".

À população em geral desaconselha-se a prática de passeios junto à orla costeira e nas praias, "bem como a prática de atividades em zonas expostas à agitação marítima ou atingidas pela rebentação".

"Em especial, deve ser evitado o acesso e permanência junto às falésias e zonas de arriba, sendo essencial que se adote uma postura preventiva, não se expondo desnecessariamente ao risco", lê-se.

Em causa está a influência da depressão Joseph, que está de passagem pelos Açores, motivando mau tempo também na Madeira e no continente.

O IPMA elevou para vermelho o aviso para as ilhas dos grupos Ocidental e Central dos Açores por causa da agitação marítima, com previsões de ondas até 10 metros de altura.

Num comunicado emitido no domingo à noite, o IPMA colocou o grupo Ocidental (Flores e Corvo) sob aviso vermelho (o mais grave de uma escala de três) entre as 20:00 locais (21:00 em Lisboa) de segunda-feira e as 18:00 de terça-feira, devido à agitação marítima, com "ondas de noroeste até 10 metros de altura significativa e altura máxima até 19 metros".

Para o grupo Central do arquipélago (Terceira, Graciosa, Pico, São Jorge e Faial) foi também emitido aviso vermelho, referente a agitação marítima, entre as 03:00 e as 20:00 de terça-feira, devido às previsões de "ondas de noroeste até 10 metros de altura significativa e 19 metros de altura máxima".

O aviso vermelho é emitido sempre que existem situações extremas.

Outros avisos laranja (o segundo nível) e amarelo (o menos grave) estão em vigor nas ilhas.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.