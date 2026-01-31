Afonso Arrepia marca regresso das Funchal City Sessions

Afonso Arrepia Ferreira abre, esta noite, pelas 21h30, na Galeria Tratuário, a programação mensal de música experimental, com as Funchal City Sessions.

Criadas em 2022 pela APCA – Agência de Promoção da Cultura Atlântica, as Funchal City Sessions nascem como uma extensão urbana do festival supramencionado.

Em 2026, entram numa uma nova fase, com programação mensal, presença regular no Funchal e uma estrutura pensada para a continuidade. A curadoria mantém-se a cargo do Colectivo Casa Amarela e os concertos voltam a ter lugar na Galeria Tratuário. Sem se assumir como substituto directo, as City Sessions operam numa escala distinta, com concertos intimistas e uma relação que se espera (ainda) mais próxima ao público.

Os bilhetes para o público em geral têm um custo de 5 euros.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 11h00 - PSD Madeira realiza iniciativa política junto à Casa de Chá da Ponta do Pargo - Calheta

- 11h30 - BE com iniciativa política na Rotunda junto ao Leroy Merlin - Nazaré

- 14h00 - CDS-PP promove formação, intitulada 'Competências e Atribuições: da Câmara e Assembleia Municipal e da Junta e Assembleia de Freguesia', no Santa Cruz Village Hotel

- 15h00 - Ribeira Brava - São Martinho, do Campeonato de Portugal, no Estádio Municipal da Ribeira Brava

- 15h00 - AD Machico - Celoricense, do Campeonato de Portugal, no Estádio de Machico

- 15h00 - Académico - AD Sanjoanense, da Divisão de Honra de andebol masculino, no Pavilhão do Funchal

- 15h00 - Finais da 1.ª etapa do Madeira Padel Tour

- 15h00 - AD Camacha - Vilaverdense, do Campeonato de Portugal, no Estádio da Camacha

- 16h15 - CDU realiza encontro com os moradores para abordar as obras de fachada daquele complexo habitacional e as consequências na vida de quem ali reside, no Bairro do Pico das Romeiras, freguesia de Santo António

- 17h30 - Madeira SAD - ADA A São Pedro do Sul, da I Divisão Nacional feminina, no Pavilhão do Funchal

- 18h00 - OCM promove O Musical Happening, na Assembleia Legislativa da Madeira

- 19h00 - Estreia do espectáculo 'Simplicantes' da estrutura artística Cassandra no Teatro Baltazar Dias

- 22h00 - Concerto Flor e Tiago Sena no The Pommer Pub - Promenade do Lido

CURIOSIDADES:

- Dia Mundial do Mágico e Dia Nacional do Sargento

- Este é o trigésimo primeiro dia do ano. Faltam 335 dias para o termo de 2026.

EFEMÉRIDES

1797 - Nasce o compositor austríaco Franz Schubert.

1865 -- O Congresso norte-americano aprova a 13ª Emenda que põe fim à escravatura.

1876 - O Governo dos Estados Unidos obriga os índios a concentrarem-se em reservas.

1891 - Revolta republicana no Porto. Da varanda da Câmara Municipal, Alves da Veiga proclama a República e anuncia a formação de um Governo Provisório, cujo elenco é lido por Miguel Verdial.

1912 - Forças militares e da Carbonária tomam de assalto a União dos Sindicatos, em Lisboa.

1917 - Grande Guerra 1914-1918. A Alemanha anuncia uma política de guerra naval sem tréguas.

1923 -- Nasce o escritor e jornalista norte-americano Norman Mailer, autor de "Os Nus e os Mortos" e "O Fantasma de Harlot".

1928 - Lev Davidovich Bronshtein, Leon Trotsky, é expulso da URSS.

1931 - O hidroavião DO-X deixa o porto de Lisboa, às 08:05, com o almirante Gago Coutinho.

1943 - II Guerra Mundial. As forças militares alemãs, cercadas em Estalinegrado, rendem-se ao Exército Vermelho.

1945 - II Guerra Mundial. Começa a Conferência de Malta, preparatória de Yalta, onde os termos da rendição alemã são definidos pelos aliados.

1946 - Comemorações da Revolta Republicana de 1891. Manifestações em Lisboa e Porto exigem a instauração da democracia.

1950 - O Presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, aprova a construção da bomba de hidrogénio.

1955 - Vaga de prisões da PIDE, a polícia política do regime, que se estenderá até ao fim de fevereiro. Entre os detidos, contam-se Agostinho Neto, Ângelo Veloso, Borges Coelho e Pedro Ramos de Almeida.

1956 - Juscelino Kubitschek de Oliveira é investido Presidente do Brasil.

1957 - Termina a construção da conduta petrolífera trans-iraniana, de Abadan a Teerão.

1958 -- Lançamento do Cabo Canaveral, na Flórida, do primeiro satélite artificial norte-americano, Explorer 1.

1961 -- Repressão da revolta dos trabalhadores da Cotonang, na Baixa do Cassange, em Angola, com meios aéreos. O Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) denuncia 10 mil mortos.

- Jânio da Silva Quadros é eleito Presidente do Brasil.

1962 - Manifestação de estudantes do Porto contra a guerra colonial. A polícia de choque e a censura calam os protestos.

1975 - Toma posse o Governo de transição de Angola, constituído por representantes de Portugal e os Movimentos de Libertação Nacional de Angola, Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA), Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) e União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA).

1977 -- Inauguração do Centro Georges Pompidou, em Paris, França.

1982 - A rádio Varsóvia anuncia que 14 pessoas ficaram feridas e outras 200 foram detidas em Gdansk, Polónia, durante as manifestações de protesto ao aumento dos preços dos bens alimentares.

1988 - Termina, na Póvoa de Varzim, o VIII Congresso do CDS, marcado pelo regresso de Diogo Freitas do Amaral à liderança do partido.

1989 -- Morre, aos 69 anos, o médico e escritor português Fernando Namora, autor de "Diálogo em Setembro" e "Retalhos da Vida de Um Médico".

1990 - As autoridades portuguesas revelam documentos que provam a responsabilidade do superpetroleiro espanhol Aragon na maré negra de Porto Santo.

2003 - O apresentador de televisão Carlos Cruz, o pediatra João Ferreira Dinis e o advogado Hugo Marçal são detidos, no âmbito do processo Casa Pia.

2004 - O X Congresso da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses (CGTP) elege o novo Conselho Nacional, elevando para 147 o número de membros.

2005 -- O mês de janeiro é o mais seco dos últimos 100 anos, em algumas regiões de Portugal, segundo dados do Instituto de Meteorologia.

2006 - Termina a fase de ligação à Internet de Banda Larga em todos os estabelecimentos de ensino público do país.

2007 - É publicada em Diário da República uma Portaria do Ministério da Saúde que cria o Código Hospitalar Nacional do Medicamento (CHNM), um sistema de identificação atribuído pela autoridade que regula o sector em Portugal, o Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento (Infarmed).

- São detidos, em Díli, Timor-Leste, 56 membros de grupos de artes marciais rivais, numa operação conjunta da polícia das Nações Unidas (UNPOL) e das forças militares internacionais.

- A Assembleia Nacional da Venezuela numa sessão extraordinária realizada na rua, frente à sede do Congresso em Caracas, uma lei 'Habilitação' que dá poderes legislativos especiais ao Presidente Hugo Chávez, a governar por decreto durante um período de 18 meses.

- Morre, com 77 anos, Adelaide Tambo, ativista da luta contra o apartheid, na África do Sul, viúva do antigo líder do Congresso Nacional Africano (ANC) Oliver Tambo (1917-1993).

- Morre, aos 70 anos, Cerqueira da Rocha, advogado, opositor do antigo regime.

2008 - O argentino Diego Armando Maradona pede perdão pelo famoso golo marcado com a "mão de Deus" à Inglaterra no Mundial de futebol do México em 1986, numa entrevista publicada no jornal inglês "The Sun".

- A Fundação Champalimaud inaugura na Índia um centro de investigação Translacional (C-TRACER), localizado em Hiderabad, dedicado à reconstrução de tecidos dos olhos a partir de células estaminais adultas, permitindo aos pacientes recuperar a visão.

- O Parlamento Europeu aprova um reforço da cooperação dos 27, em crises como atentados terroristas, que contempla a possibilidade de unidades especiais de intervenção de um Estado-membro atuarem no território de outro, sob pedido.

- A Lei de Programação de Infra-Estruturas Militares, aprovada em Conselho de Ministros, é o maior programa de investimento em infraestruturas militares dos últimos 50 anos, e visa rentabilizar o património disponível afeto à Defesa Nacional.

- Morre, com 91 anos, o escritor, jornalista e dirigente político chileno Volodia Teitelboim Volosky, escreveu "Hijo de salitre", "La semilla en la arena", "La guerra interna" e "Noches de Radio". Prémio Nacional de Literatura do Chile 2002

2010 -- Morre, aos 78 anos, Manuel Serra, histórico do Partido Socialista, liderou o Movimento Socialista Popular.

2011 -- Morre, aos 115 anos, Eunice Sanborn, a mulher mais velha do mundo, nos Estados Unidos. A anciã norte-americana ostentou o título apenas durante cerca de três meses, depois da morte de Eugenie Blanchard, uma religiosa nascida na ilha de Guadalupe que morreu a 04 de novembro, com 114 anos.

2012 - O Tribunal Supremo espanhol rejeita anular o processo contra o juiz Baltasar Garzón pela investigação dos crimes do franquismo.

2014 - Vasco Graça Moura é condecorado com a Grã-Cruz da Ordem de Santiago de Espada pelo Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, no final de um colóquio que juntou ensaístas, escritores e investigadores, numa homenagem ao escritor, na Fundação Calouste Gulbenkian.

2015 - O grupo radical Estado Islâmico divulga um vídeo em que mostra a decapitação do refém japonês Kenji Goto, capturado na Síria.

- Dezenas de milhares de pessoas enchem a Praça Cibeles e a subida da Rua de Alcalá, Madrid, em frente ao Banco de Espanha e ao Instituto Cervantes, para participarem na "Marcha da Mudança", organizada pelo partido Podemos.

- A Austrália conquista pela primeira vez a Taça Asiática de futebol, ao derrotar a Coreia do Sul, por 2-1, após prolongamento, na final disputada em Sydney.

2017 -- Morre, aos 67 anos, John Wetton, músico britânico e vocalista dos Asia.

2019 - O Parlamento Europeu reconhece Juan Guaidó como o "Presidente interino legítimo" da Venezuela e exorta a União Europeia e os seus Estados-membros a assumirem uma posição semelhante, enquanto não for possível convocar eleições presidenciais.

2020 - O Reino Unido sai da União Europeia ao fim de 47 anos.

- A retirada de confiança política à deputada única do Livre, Joacine Katar Moreira, é aprovada com 83% de votos favoráveis, numa reunião da Assembleia do partido que terminou de madrugada.

- Espanha anuncia o primeiro caso do novo coronavírus no país, um cidadão alemão de um grupo de cinco que estava em observação em La Gomera, nas Canárias.

- Morre, aos 92 anos, James Dunn, cônsul australiano em Díli, Timor-Leste, entre 1962 e 1964 e um dos maiores lutadores pela autodeterminação timorense, autor do livro "East Timor: A People Betrayed" de 1984.

- Morre, com 92 anos, Mary Higgins Clark, escritora norte-americana, conhecida como a "rainha do suspense", "Onde estão as crianças?" e "Lembra-te" são alguns dos títulos das suas obras. Foi presidente da Mystery Writers of America, bem como do International Crime Congress.

2021 - O piloto português Filipe Albuquerque (Acura) vence as 24 Horas de Daytona, primeira prova do campeonato norte-americano de resistência, o IMSA, na estreia pela equipa Wayne Taylor Racing.

- Morre, aos 82 anos, Amândio Silva, antifascista. Participou no sequestro de um avião da TAP "Operação Vagô" em 10 de novembro de 1961, para espalhar panfletos contra o regime do Estado Novo.

2022 - O Tribunal Judicial de Leiria condena 14 arguidos de um total de 28, entre eles o ex-presidente da Câmara de Pedrógão Grande Valdemar Alves e o ex-vereador Bruno Gomes, acusados no processo relacionado com irregularidades na reconstrução de casas após os incêndios de junho de 2017 em Pedrógão Grande.

2023 -- Morre, com 106, Cleonice Berardinelli, académica, investigadora e escritora brasileira, especialista da literatura de língua portuguesa. Recebeu as insígnias da Ordem do Infante D. Henrique e da Ordem de Sant'Iago da Espada".

2025 -- o parlamento rejeita vários projetos de resolução relacionados com a Palestina, nomeadamente o reconhecimento pelo Governo português do Estado palestiniano.

- As tropas norte-coreanas posicionadas na região russa de Kursk "foram retiradas" devido às pesadas perdas infligidas pelo Exército ucraniano, indicou um porta-voz das forças especiais de Kiev.

