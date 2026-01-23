'Buzinão' marca manifestação de taxistas junto ao porto do Funchal

A "concorrência desleal" dos autocarros no porto do Funchal, a carência de mais lugares na praça e o fim da venda de serviços de transporte junto à gare de passageiros tornam a motivar, hoje, uma manifestação dos taxistas, no Funchal.

Vários táxis encontram-se na Avenida Sá Carneiro, em sinal de protesto, à semelhança do que ocorreu há precisamente uma semana, no porto funchalense. Na ocasião, em declarações à Antena 1 Madeira, o presidente da TaxisRAM, Paulo Pereira, afirmou que estão previstas manifestações semanais no mesmo local.

O 'buzinão' marcou esta manifestação, que está a ser acompanhada pela Polícia de Segurança Pública. Alguns dos veículos apresentam faixa que demonstram o descontentamento desta classe.

Em declarações à Lusa, o presidente da TáxisRAM indicou que, há cerca de um ano, "uma empresa de animação turística de autocarros descapotáveis amarelos, com a permissão da APRAM [Administração dos Portos da Madeira], foi colocada junto à praça de táxis", considerando que faz uma "concorrência desleal grave" aos taxistas.

Paulo Pereira acrescentou que esta empresa, com cerca de 12 autocarros turísticos, fica à frente dos taxistas, levando "os clientes de arrastão e o sector do táxi fica a ver a banda passar".

A associação já teve várias reuniões com a APRAM e com a tutela, a Secretaria Regional da Economia, e propôs que as empresas de autocarros ficassem posicionadas atrás da praça de táxis, argumentando "que ficam bem visíveis pela dimensão que têm" e que "as excursões são previamente compradas dentro do navio".

O presidente da TáxisRAM, a associação mais representativa do sector na Madeira, garantiu que, enquanto não for encontrada uma solução para resolver este problema, continuará a promover manifestações deste género.