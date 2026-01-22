III Seminário CRESCER em Março no Funchal

O CRESCER – Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil promove a 6 de Março o III Seminário CRESCER com o tema 'Inteligência Artificial e Neurodesenvolvimento: Oportunidades, limites e desafios éticos no trabalho com crianças e famílias'.

A iniciativa inserida nas comemorações do Dia Europeu da Terapia da Fala terá lugar na Sala da Assembleia Municipal do Funchal, a partir das 14 horas.

O seminário pretende promover a reflexão interdisciplinar e a partilha de conhecimento sobre a aplicação da Inteligência Artificial no contexto do desenvolvimento infantil. O encontro dirige-se a profissionais das áreas da saúde, educação e intervenção social, bem como a estudantes, decisores e famílias.

Segundo a instituição, a iniciativa surge da necessidade crescente de analisar de forma crítica o papel da Inteligência Artificial na avaliação, intervenção e acompanhamento de crianças, tendo em conta os princípios éticos, a importância da relação humana e o respeito pelo desenvolvimento integral da infância.

O programa contará com a participação de oradores com experiência nas áreas da saúde, educação, intervenção social e tecnologia. O painel incluirá profissionais ligados à saúde pública, pediatria do desenvolvimento, terapia da fala, investigação científica e inovação tecnológica, com o objetivo de proporcionar uma abordagem interdisciplinar e atual sobre o tema.

O CRESCER destaca que o III Seminário visa reforçar o compromisso da instituição "com a formação contínua, a inovação responsável e a qualidade da intervenção, promovendo o trabalho em rede e a articulação entre diferentes áreas do conhecimento em prol do bem-estar das crianças e das suas famílias".

As inscrições estão abertas ao público, estando sujeitas a um número limitado de vagas.