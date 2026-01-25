Festa do Panelo regressa ao Chão da Ribeira

O Chão da Ribeira, no Seixal, volta a acolher a tradicional Festa do Panelo, uma celebração profundamente enraizada nas tradições locais da costa norte da Madeira. O evento decorre habitualmente no último domingo de Janeiro, reunindo diversos participantes num convívio marcado pela gastronomia, música e costumes antigos da Região.

O Panelo será servido de forma tradicional, como antigamente, sobre a mesa e acompanhado por folhas de couve, respeitando os métodos que caracterizam a prática ancestral. Com a popularização da iniciativa, actualmente centenas de pessoas provenientes de vários concelhos da Região, distribuídas por diferentes grupos, fazem os seus Panelos.

Além da vertente gastronómica, o evento inclui animação musical, num ambiente de romaria, convívio e partilha entre todos os participantes.

Outras iniciativas que marcam a agenda regional deste que é o vigésimo quinto dia do ano, em que faltam 341 dias para o fim de 2026:

- Das 9 às 21 horas - Madeira Padel Tour na Quinta do Padel;

- 11 horas - Jogo Marítimo - Rio Ave da Liga BPI feminina no Estádio da Imaculada Conceição;

- 15 horas - Jogo Ribeira Brava - Celoricense do Campeonato de Portugal no Estádio Municipal da Ribeira Brava;

- 15h30 - Jogo Nacional - Rio Ave da I Liga no Estádio da Madeira;

- A partir das 18 horas - A Câmara Municipal do Funchal prossegue com a 8.ª edição do Fado Funchal no Teatro Municipal Baltazar Dias com um Tributo a Max por Cordophonia e Convidados, seguido de Marcelino Pão e Vinho em palco por Sofia Ferreira e Convidados;

- 19 horas - A Associação de Ginástica da Madeira celebra o seu 25.º aniversário com uma Gala Ginástica, integrada no Jantar Comemorativo do 25.º Aniversário da instituição no Design Centre Nini Andrade Silva.

Principais acontecimentos registados a 25 de Janeiro, Dia Mundial dos Leprosos:

1554 - Fundação da cidade de São Paulo, no Brasil, pelo padre Manuel da Nóbrega.

1905 - Estreia-se, em Viena, no Musikverein, o poema sinfónico "Pelleas und Melisande", de Arnold Schoenberg.

1906 - É criado o Jardim Botânico Tropical (com o nome de Jardim Colonial), em Belém, Lisboa, por decreto régio, no contexto da organização dos serviços agrícolas coloniais e do Ensino Agronómico Colonial no Instituto de Agronomia e de Veterinária.

1915 - O Presidente da República, Manuel de Arriaga, demite o governo do Partido Democrático de Afonso Costa e anuncia eleições.

1915 - O inventor do telefone, Alexander Graham Bell, inaugura o serviço intercontinental.

1924 - Cerimónia de abertura dos primeiros Jogos Olímpicos de Inverno em França - Chamonix 1924.

1932 - A URSS e a Polónia assinam o pacto de não-agressão.

1944 - II Guerra Mundial. Começa a batalha de Cassino, Itália.

1950 - Primeiro voo do Boeing 707, entre os Estados Unidos e o Reino Unido.

1959 - O Papa João XXIII anuncia a realização do Concílio Ecuménico Vaticano II.

1962 - Os chefes de Estado africanos pertencentes ao grupo de MONROVIA - Líbia, Togo, Nigéria e Camarões - assinam o acordo de Cooperação PAN-AFRICANA.

1964 - Realiza-se a primeira experiência espacial conjunta soviético/norte-americana com o lançamento do satélite Echo II.

1966 - A Assembleia-Geral das Nações Unidas (ONU) aprova a resolução que recomenda aos estados membros o embargo ou bloqueio a Portugal, pela violência da guerra em África.

1969 - Decorre o funeral do historiador português António Sérgio, sob a vigilância da PIDE.

1969 - Guerra do Vietname. Estados Unidos, Vietname do Norte e do Sul começam, em Paris, as negociações para a paz, que se estenderão até outubro de 1972.

1971 - O general Idi Amin toma o poder no Uganda.

1975 - Termina, no Palácio Cristal, Porto, o primeiro congresso do Centro Democrático Social (CDS).

1980 - Legalização da Aliança Democrática, coligação eleitoral entre o PSD, o CDS e o PPM, no Supremo Tribunal de Justiça.

1985 - Explosão de gás na Escola Secundária do Cartaxo, Santarém. O acidente causa 17 feridos, seis em estado muito grave.

1987 - A coligação de centro-direita, Cristãos Democratas (CDU) e Liberais (FDP), do chanceler Helmut Kohl é reeleita na Alemanha Federal.

1988 - Agostinho Neto recebe o Grande-Colar da Ordem do Infante D. Henrique de Portugal.

1992 - O Presidente da República, Mário Soares, chega a Nova Deli. É primeiro Chefe de Estado português a visitar a Índia.

1996 - O Conselho da Europa aprova a entrada da Rússia na organização.

1999 - Entra em vigor a Lei n.º 36/98, de 24 de julho de 1988 que estabelece os princípios gerais da política de saúde mental e regula o internamento compulsivo dos portadores de anomalia psíquica, designadamente das pessoas com doença mental.

2003 - O teatro Dubrovka de Moscovo, Rússia, reabre, depois do atentado terrorista tchetcheno de Outubro de 2002, que causou 170 mortos.

2004 - O robot norte-americano Opportunity da agência espacial NASA aterra em Marte e envia um sinal a indicar que está em marcha.

2005 - António Lobo Antunes recebe do Presidente da República, António Sampaio, a Grã-Cruz da Ordem de Santiago e o Prémio Literário Fernando Namora, no Casino do Estoril.

2005 - José Mourinho é eleito o melhor treinador do Mundo em 2004 pela Federação Internacional de História e Estatística de Futebol (IFFHS).

2006 - O Hamas, movimento da resistência islâmica, vence as eleições legislativas nos territórios palestinianos, com maioria absoluta.

2006 - O Vaticano publica a primeira encíclica do Papa Bento XVI.

2007 - O Conselho de Ministros Aprova a Convenção Internacional contra a Dopagem no Desporto e seus anexos I e II, adoptados na 33.ª sessão da Conferência Geral da UNESCO, em Paris, em 19 de outubro de 2005.

2011 - Protestos anti-governo iniciam-se em várias cidades do Egito, incluindo na capital, Cairo, provocando vários mortos e feridos.

2014 - Pedro Passos Coelho é reeleito presidente do PSD com 88% dos votos dos militantes sociais-democratas.

2015 - A coligação de esquerda Syriza fica a dois deputados da maioria absoluta, e Alexis Tsipras anuncia que negociará um plano de reformas e que a 'troika' de credores da Grécia é "um assunto do passado".

2016 - O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, veta o diploma que permitia a adoção por casais do mesmo sexo, tendo igualmente devolvido à Assembleia da República as alterações à lei da interrupção voluntária da gravidez.

2017 - O parlamento chumba o diploma do Governo que baixa a Taxa Social Única (TSU) para as empresas, com BE, PCP, PSD e "Os Verdes" a votarem contra.

2019 - Uma rutura da barragem em Brumadinho, no estado brasileiro de Minas Gerais, provoca centenas de mortes e feridos.

2020 - Pequim decide suspender as viagens organizadas na China e ao estrangeiro, devido ao novo coronavírus.

2020 - Austrália anuncia primeiro caso do novo coronavírus.

2020 - Hong Kong, china, declara estado de emergência devido ao coronavírus.

2021 - Uma equipa internacional de astrónomos, incluindo portugueses, descobre um sistema formado por seis planetas que desafia as teorias de formação e evolução planetária.

2023 - A Alemanha autoriza o envio de carros de combate Leopard 2 de fabrico alemão para os militares ucranianos combaterem a invasão russa e aprova os pedidos de outros países no mesmo sentido.

2023 - O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anuncia o envio de 31 tanques Abrams para a Ucrânia, numa comunicação em que garante que os aliados "estão totalmente unidos" para ajudar Kiev.

2023 - O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pede aos aliados ocidentais o envio de mísseis de longo alcance e aviões de combate, após o aval da Alemanha e Estados Unidos ao envio de tanques pesados para as forças armadas de Kiev.

2024 - O Tribunal da Relação de Lisboa decide que Carlos Santos Silva, empresário e amigo de José Sócrates, vai ser julgado por 23 crimes, dois de corrupção, 14 de branqueamento de capitais e sete de fraude fiscal, que o ex-banqueiro Ricardo Salgado vai ser julgado por três crimes de corrupção e oito crimes de branqueamento e que o ex-primeiro-ministro José Sócrates vai ser julgado por corrupção passiva.

