Trump avisa presidente colombiano para "tomar cuidado" após captura de Maduro

O Presidente dos Estados Unidos avisou hoje o homólogo da Colômbia, Gustavo Petro, para "tomar cuidado" após o ataque em que foi capturado o chefe de Estado venezuelano, Nicolás Maduro.

Petro "tem laboratórios de cocaína, tem fábricas onde produz cocaína", disse Donald Trump numa conferência de imprensa na Florida, em que avisou o chefe de Estado da Colômbia de que deve "ficar de olho".

Gustavo Petro afirmou, nas redes sociais, não estar "nada preocupado", em resposta à publicação de um jornalista que destacava a prisão do líder do "cartel dos sóis", a suposta organização envolvida no narcotráfico que Maduro alegadamente lidera, noticiou a agência Europa Press.

Em dezembro passado, Trump já havia alertado que Petro seria "o próximo" depois de Maduro.

Na conferência de imprensa, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, afirmou que também o Governo cubano devia "estar preocupado". "Se eu vivesse em Havana e fizesse parte do Governo, estaria pelo menos um pouco preocupado", declarou, numa dura crítica ao Governo cubano, ao mesmo tempo que afirmou que o país é "dirigido por homens incompetentes e senis".

Os Estados Unidos lançaram "um ataque em grande escala contra a Venezuela", para capturar e julgar o líder venezuelano, Nicolás Maduro, e a mulher, Cilia Flores, e anunciaram que vão governar o país até se concluir uma transição de poder.

O Governo venezuelano denunciou a "gravíssima agressão militar" dos Estados Unidos e decretou o estado de exceção.

A comunidade internacional tem-se dividido entre a condenação aos Estados Unidos e saudações pela queda de Maduro e o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, expressou a sua "profunda preocupação" com a recente "escalada de tensão na Venezuela", alertando que a ação militar dos Estados Unidos poderá ter "implicações preocupantes" para a região.