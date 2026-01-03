Trump diz que Maduro não terá sucessor do seu regime

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou hoje que os Estados Unidos não deixarão nenhum membro do regime venezuelano suceder ao seu homólogo, Nicolás Maduro.

"Não podemos correr o risco de deixar alguma outra pessoa tomar o seu lugar e prosseguir o seu caminho", afirmou, numa entrevista à Fox News a propósito da captura de Maduro, em Caracas.

Os Estados Unidos da América (EUA), acrescentou, estão "muito envolvidos" no futuro da Venezuela e "querem a liberdade para o povo".

Na entrevista dada esta manhã, Donald Trump adiantou que os Estados Unidos irão tomar "decisões sobre os próximos passos da Venezuela", reiterando não poder "correr o risco de deixar outra pessoa assumir o poder e simplesmente dar continuidade ao que ele [Maduro] deixou, ou deixou inacabado".

De acordo com a agência EFE, Trump afirmou que terá de "considerar" se apoiará a vencedora do Prémio Nobel da Paz e líder da oposição, María Corina Machado, como líder de uma transição na Venezuela.

Com a captura de Nicolás Maduro, Trump e os seus aliados consideram a audaciosa operação militar "um grande sucesso".

"Foi uma operação brilhante, na verdade", disse Trump ao The New York Times, pouco depois de as forças norte-americanas terem abandonado o espaço aéreo venezuelano.

Segundo a agência AP, com a operação na Venezuela, Trump cumpriu uma promessa, detalhada na sua Estratégia de Segurança Nacional publicada no mês passado, de afirmar o domínio dos EUA no Hemisfério Ocidental.