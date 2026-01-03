Trump ofereceu "várias saídas" a Maduro

O Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, ofereceu ao Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, "várias saídas", afirmou hoje o vice-presidente norte-americano, JD Vance.

Segundo o governante, a Venezuela ignorou várias ofertas dos Estados Unidos para chegar a um acordo.

"O tráfico de drogas deve cessar e o petróleo roubado deve ser devolvido aos Estados Unidos", escreveu o vice-presidente norte-americano na sua página na rede social X.

"Não se pode escapar da justiça por tráfico de drogas nos Estados Unidos sob o pretexto de que se vive num palácio em Caracas", acrescentou JD Vance.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou hoje um "ataque em grande escala" na Venezuela para a captura do chefe do Estado venezuelano, Nicolás Maduro, que foi retirado à força do país.

O Governo de Caracas denunciou uma "gravíssima agressão militar" dos Estados Unidos, após explosões na capital durante a noite, e decretou o estado de exceção.

É desconhecido, para já, o paradeiro de Maduro.

Trump anunciou que vai falar numa conferência de imprensa a partir da sua mansão em Mar-a-Lago, na Florida, às 11:00 locais (16:00 em Lisboa), para dar mais informações sobre a operação liderada pelas forças americanas.

Ao anunciar a captura de Maduro, o chefe de Estado afirmou ter sido realizada em colaboração com as forças da ordem americanas, com a acusação formal do Presidente venezuelano a ser apresentada no distrito Sul de Nova Iorque.