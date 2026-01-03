Trump diz que Maduro está a bordo de navio de guerra americano

O Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, afirmou hoje que Nicolás Maduro e a mulher estão a bordo de um navio de guerra americano e que o seu homólogo será julgado em Nova Iorque.

Donald Trump disse também hoje ter assistido ao vivo à operação para capturar e retirar do país o seu homólogo venezuelano, Nicolás Maduro: "Eu assisti, literalmente, como se estivesse a assistir a um programa de televisão", disse, em entrevista à Fox News, citado pela agência Associated Press (AP).

"Assistimos numa sala e acompanhámos todos os detalhes", acrescentou, segundo a Agência France-Presse (AFP), sem especificar quem mais estava presente.