Cafôfo manifesta “angústia” com cenário de violência na Venezuela

Paulo Cafôfo, antigo secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, afirmou através do Facebook, estar a acompanhar “de perto” a evolução da situação na Venezuela, em contacto directo com fontes em Caracas, manifestando forte preocupação com a segurança das famílias madeirenses residentes naquele país.

Segundo relatou, os últimos contactos dão conta de um ambiente marcado por tensão extrema. “Disseram-me que se ouvem aviões a sobrevoar constantemente e relatos de explosões. Fala-se em bombardeamentos em aeroportos e zonas militares, e em pessoas a fugir para se protegerem”, descreveu, sublinhando o clima de medo vivido no terreno.

Cafôfo confessou ser “impossível não sentir angústia perante este cenário”, frisando que a sua maior apreensão se dirige sobretudo à vasta comunidade madeirense radicada na Venezuela. “A minha maior preocupação vai para as famílias da comunidade madeirense que vivem no país, para o medo que estarão a sentir e para a sua segurança”, afirmou.

O ex-governante garantiu continuar atento à evolução dos acontecimentos, expressando ainda esperança de que o momento difícil possa constituir um ponto de viragem. “Continuo a acompanhar tudo com atenção, com a esperança de que este momento tão duro possa abrir caminho a uma mudança de regime, à democracia e, acima de tudo, ao fim da violência e à proteção das pessoas”, declarou.

A Venezuela é um país onde reside uma das maiores comunidades madeirenses no estrangeiro.