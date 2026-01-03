"Maduro enfrentará justiça americana"

Christopher Landau, antigo embaixador dos Estados Unidos no México e figura próxima da actual administração norte-americana, elogiou a acção dos Estados Unidos contra a Venezuela, afirmando que o Presidente Nicolás Maduro irá enfrentar a justiça.

Em declarações públicas, Landau classificou Maduro como um ditador, considerando que a intervenção norte-americana representa um momento decisivo para o futuro da Venezuela. Segundo afirmou, trata-se de um passo necessário para responsabilizar o líder venezuelano pelos crimes de que é acusado.

As declarações surgem num contexto de elevada tensão internacional, após alegações de que Nicolás Maduro terá sido capturado pelas forças norte-americanas, informação que continua a ser acompanhada por versões contraditórias e reacções diversas a nível internacional.

Até ao momento, não foram divulgados detalhes oficiais sobre o enquadramento jurídico de uma eventual detenção nem sobre o paradeiro do chefe de Estado venezuelano, mantendo-se a situação em evolução.

A comunidade internacional acompanha com atenção os desenvolvimentos, numa altura em que se multiplicam reacções políticas e diplomáticas em torno da situação na Venezuela.