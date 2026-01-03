CDS espera que situação na Venezuela marque início de transição pacífica

O CDS-M manifestou esperança de que a actual situação vivida na Venezuela possa representar o início de uma transição política pacífica, capaz de conduzir à reinstalação da democracia e ao regresso pleno do Estado de Direito naquele país.

O partido recorda ter estado “sempre na primeira linha” da defesa de uma solução democrática para a Venezuela, sublinhando o apoio continuado à comunidade portuguesa residente e aos movimentos luso-venezuelanos que, ao longo dos últimos anos, têm lutado por uma mudança política.

Os centristas afirmam estar a acompanhar as diligências do Governo Regional e do Governo da República no sentido de garantir a protecção da comunidade portuguesa radicada na Venezuela, deixando votos de que o país possa retomar, com brevidade, a normalidade institucional e caminhar para um regime democrático que assegure plenamente os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos.